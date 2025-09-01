La Iglesia Católica celebra cada 1 de septiembre la fiesta de la Beata Isabel Cristina Mrad Campos, conocida como la mártir de la castidad.

“Esta joven fue asesinada en 1982, a los veinte años, por odio a la fe, por haber defendido su dignidad de mujer y el valor de la castidad. Que su heroico ejemplo pueda estimular a los jóvenes a dar un testimonio de fe y de adhesión al Evangelio”, dijo el Papa Francisco durante el Ángelus, al día siguiente de la beatificación de Isabel Cristina, en diciembre de 2022.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Isabel Cristina Mrad Campos nació el 29 de julio de 1962 en Barbacena (Brasil), hija de José Mendes Campos y Helena Mrad Campos. Desde su adolescencia formó parte de la Asociación de Voluntariado de las Conferencias de São Vicente, y su padre fue presidente del Consejo Central de Barbacena. La beata participaba frecuentemente en la Misa y en los sacramentos.

En 1982, Isabel Cristina, que quería estudiar medicina, se mudó a Juiz de Fora (Brasil) con el fin de realizar un curso preuniversitario. Su sueño era convertirse en pediatra para ayudar a niños pobres.

Desde el principio, según relata el sitio web postulazionecausesanti.it, “halló en la nueva ciudad un lugar para estudiar, pero sobre todo para rezar en la Iglesia del Cenáculo, donde era expuesto el Santísimo Sacramento”.

Ese mismo año, estaba preparando un pequeño apartamento al que se había mudado con su hermano, Paulo Roberto Mrad Campos. El 1 de septiembre, un hombre que fue a montar un armario intentó violarla, pero Isabel se resistió.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ante su resistencia, el hombre le dio un golpe en la cabeza con una silla, la ató, la amordazó y le rasgó la ropa. Como ella no cedió, el agresor le propició 15 puñaladas, cometiendo un asesinato.

En octubre de 2020, el Papa Francisco reconoció el martirio de Isabel Cristina, fallecida por defender su castidad. Fue beatificada el 10 de diciembre de 2022, en una Misa celebrada en su ciudad natal, Barbacena.