El Papa León XIV recibió este sábado 30 de agosto en el Palacio Apostólico al presidente de la República de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

Luego de la audiencia con el Santo Padre, el mandatario se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y Mons. Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El encuentro en la Secretaría de Estado fue ocasión para destacar las buenas relaciones entre la Santa Sede y Zimbabue, y también fue oportunidad para abordar aspectos de la situación política y socioeconómica del país.

En ese contexto, hicieron hincapié en la presencia y colaboración de la Iglesia Católica local en áreas como la educación y la salud.

También mantuvieron un intercambio de opiniones de índole regional, con hincapié en la necesidad de promover el multilateralismo, el diálogo y la cooperación entre las naciones.

El mandatario africano de 81 años fue noticia a fines de 2024 por haber firmado la puesta en vigor de la ley de abolición de la pena de muerte en el país, conmutando la pena a cerca de 60 personas que se encontraban sentenciadas a muerte.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El 3 de mayo pasado, durante el periodo de Sede Vacante, visitó el Vaticano el vicepresidente de Zimbabue, General Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga, quien fue recibido por Mons. Gallagher, cuyo cargo no cesó en esa etapa.