El Papa León XIV nombró este viernes al P. Andrés Ligot nuevo obispo auxiliar de la Diócesis de San José, California, en Estados Unidos.

El obispo electo es actualmente párroco de Santa Isabel de Portugal y vicario general de la Diócesis de San José.

Antes de su nombramiento en 2021 en Santa Isabel de Portugal, Ligot, de 59 años, se desempeñó como vicario judicial de la diócesis entre 2008 y 2021.

El Obispo de San José, Mons. Oscar Cantú, expresó su gratitud por la designación episcoal de Ligot, en una declaración este 29 de agosto, publicada en el sitio web diocesano.

“Su corazón sacerdotal, su experiencia pastoral y su firme liderazgo bendecirán nuestras parroquias, escuelas y ministerios”, dijo Cantú. “Invito a los fieles a orar por él mientras se prepara para su consagración1 episcopal”.

Ligot dijo que se sentía “honrado” por la confianza y el apoyo que ha recibido del Papa León y Cantú y pidió a la gente que ore para que continúe siendo un “servidor fiel” dentro de la diócesis.

“Renuevo mi promesa de servir a Cristo y a su pueblo con alegría, especialmente a los más necesitados”, dijo en un comunicado publicado por la diócesis.

Ordenado sacerdote en 1992 por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro en Roma para la diócesis de la ciudad de Laoag, Filipinas, Ligot fue incardinado en la Diócesis de San José el 30 de marzo de 2004.

Antes de su incardinación en la diócesis californiana, Ligot sirvió como vicario parroquial de la parroquia St. John Vianney, San José, de 2003 a 2005. También fue capellán en el Centro Médico de Veteranos en San Francisco y sacerdote visitante en la Iglesia de la Natividad en Menlo Park. De 2005 a 2009, el obispo electo fue párroco de San Lorenzo Mártir en Santa Clara.

Ligot asistió al Seminario Universitario San Pablo en Baguio, Filipinas, y continuó sus estudios sacerdotales en el Seminario Internacional Bidasoa en Navarra, España, donde obtuvo una maestría en teología. Posteriormente, obtuvo un doctorado en derecho canónico por la Universidad de Navarra, España.

Ligot, que habla con fluidez inglés, español, tagalo e ilocano, se convertirá en el segundo obispo auxiliar designado para la Diócesis de San José y el sexto prelado estadounidense de Filipinas.

