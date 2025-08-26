El Papa León XIV nombró a Mons. Jose Arturo Cepeda, prelado de origen mexicano, como nuevo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas (Estados Unidos).

El nombramiento fue anunciado este martes 26 de agosto por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés).

Hasta la fecha, Mons. Cepeda servía como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit, Michigan (Estados Unidos).

De acuerdo a la biografía del prelado publicada en el sitio web de la Arquidiócesis de Detroit, Mons. Cepeda nació el 15 de mayo de 1969 en San Luis Potosí (México), la misma ciudad natal del Arzobispo de San Antonio, Mons. Gustavo Garcia-Siller.

A los 19 años emigró a Estados Unidos, junto a su familia. En 1996 fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de San Antonio.

Se licenció y doctoró en Sagrada Teología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, conocida como el Angelicum.

Fue nombrado Obispo Auxiliar de Detroit en 2011, por el Papa Benedicto XVI.