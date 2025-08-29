El Obispado de Valparaíso (Chile) informó que el Obispo local, Mons. Jorge Vega Velasco, permanece internado debido a un cuadro de parálisis ocular y se recupera satisfactoriamente.

En un comunicado difundido este jueves 28 de agosto a través de sus redes sociales , desde la Iglesia precisaron que el prelado se encuentra ingresado en la Clínica de la Universidad de los Andes en Santiago.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Los estudios clínicos y exámenes correspondientes diagnosticaron una parálisis del sexto par craneal”, informa el documento, al tiempo que detalla que Mons. Vega “se encuentra de buen ánimo y, gracias a Dios, su recuperación avanza de manera satisfactoria”.

En nombre del obispo, hacen llegar “vivos sentimientos de gratitud a quienes han orado por su bienestar”.

Finalmente, informan que no se emitirán nuevos comunicados, excepto que haya “alguna novedad significativa sobre el estado de salud de nuestro Obispo”.

El sitio web Medline Plus explica que la mononeuropatía del VI par craneal es un trastorno nervioso que afecta la función del sexto par craneal (cráneo) y que puede desencadenarse por múltiples y variadas causas.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El nervio involucrado en esta afección también es llamado nervio motor ocular externo, y es el que ayuda a mover el ojo hacia los lados, en dirección a la sien.

Cuando el sexto par craneal no funciona apropiadamente, la persona no puede voltear el ojo hacia afuera en dirección al oído. Entre sus síntomas están la visión doble al mirar hacia un lado, dolores de cabeza y dolor alrededor del ojo.