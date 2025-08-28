Nicolás de Cárdenas

Por Nicolás de Cárdenas

28 de agosto de 2025
07:31 a. m.

Ago. 28, 2025
07:31 a. m.

El Papa León XIV ha recordado a través de su cuenta en X la enseñanza que supone para los cristianos “la vida y el testimonio” de San Agustín en el día en que la Iglesia Católica celebra su memoria litúrgica obligatoria.

“La vida y el testimonio de San Agustín nos recuerdan que cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos de Dios, y que nuestra vocación, nuestra realización y nuestra alegría nacen de devolverlos en amoroso servicio a Dios y a los demás”, ha expresado el Pontífice.

Desde su elección como Sucesor de San Pedro, el Papa León XIV ha realizado continuas alusiones a su vocación como religioso agustino. En su primer saludo desde la logia central de la Basílica de San Pedro el pasado 8 de mayo, exclamó: 

“Soy agustino, un hijo de san Agustín, que ha dicho: ‘Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo’. En este sentido podemos caminar todos juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado”.

A lo largo de sus más de tres meses de Pontificado, el Papa León XIV ha sido consistente en dejar en casi cada uno de sus discursos, catequesis e intervenciones, una perla de la sabiduría trasladada por el Obispo de Hipona. 

No en vano, su lema papal  In Illo uno, unum (En Él, que es uno, somos uno) proviene de una homilía del santo discípulo de San Ambrosio de Milán sobre el salmo 127.

