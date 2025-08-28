El Papa León XIV ha recordado a través de su cuenta en X la enseñanza que supone para los cristianos “la vida y el testimonio” de San Agustín en el día en que la Iglesia Católica celebra su memoria litúrgica obligatoria.

“La vida y el testimonio de San Agustín nos recuerdan que cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos de Dios, y que nuestra vocación, nuestra realización y nuestra alegría nacen de devolverlos en amoroso servicio a Dios y a los demás”, ha expresado el Pontífice.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La vida y el testimonio de San Agustín nos recuerdan que cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos de Dios, y que nuestra vocación, nuestra realización y nuestra alegría nacen de devolverlos en amoroso servicio a Dios y a los demás. — Papa León XIV (@Pontifex_es) August 28, 2025

Desde su elección como Sucesor de San Pedro, el Papa León XIV ha realizado continuas alusiones a su vocación como religioso agustino. En su primer saludo desde la logia central de la Basílica de San Pedro el pasado 8 de mayo, exclamó:

“Soy agustino, un hijo de san Agustín, que ha dicho: ‘Con ustedes soy cristiano y para ustedes, obispo’. En este sentido podemos caminar todos juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

A lo largo de sus más de tres meses de Pontificado, el Papa León XIV ha sido consistente en dejar en casi cada uno de sus discursos, catequesis e intervenciones, una perla de la sabiduría trasladada por el Obispo de Hipona.

No en vano, su lema papal In Illo uno, unum (En Él, que es uno, somos uno) proviene de una homilía del santo discípulo de San Ambrosio de Milán sobre el salmo 127.