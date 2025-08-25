Cerca de siete mil personas, la mayoría con alguna discapacidad, participaron este 24 de agosto en una peregrinación hacia la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México, “para dar voz, visibilizar y apoyar a las personas con discapacidad”.

La movilización, denominada “Un México con Amor y Paz”, partió desde la glorieta de Peralvillo y concluyó en el templo mariano, encabezada por Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi, fundador de Farmacias Similares.

Además, el recorrido estuvo acompañado por una réplica de la Virgen de Guadalupe y la reliquia del brazo de San Judas Tadeo, fragmento óseo del llamado apóstol de las causas difíciles, que desde julio recorre distintas diócesis del país y ha congregado a unos 15 millones de creyentes.

De acuerdo con un comunicado compartido con ACI Prensa, la iniciativa de la peregrinación buscó impulsar y fomentar “acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas con discapacidad y su integración en la sociedad, principalmente en el ámbito laboral”.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) realizada en 2023, señala que en México viven 8.8 millones de personas con alguna discapacidad, lo que equivale al 7.2 % de la población de cinco años y más. Según señala, las limitaciones más comunes son para ver, incluso con lentes (45.8 %), y para caminar o subir escaleras (40.3 %).

Propuestas legislativas

Tras la misa en la Basílica, González Torres anunció que presentará en el Congreso de la Unión, dos proyectos de ley. El primero plantea que las empresas puedan deducir fiscalmente “el doble del sueldo pagado a personas con discapacidad”. El segundo pretende otorgar mayores beneficios a instituciones de beneficencia, “a fin de que los que tienen recursos ayuden a los que menos tienen”.

El empresario explicó que con estas medidas se busca incrementar hasta 25 % las deducciones fiscales para apoyar fundaciones que trabajan con personas con discapacidad, así como con enfermos de cáncer, VIH, personas en situación de calle y otras poblaciones vulnerables.

En el mismo comunicado se subrayó que estas acciones garantizarían que los beneficiarios “tendrían un ingreso que les permitiría vivir dignamente, y su manutención sería un problema menos para el Estado”.

Farmacias Similares también emplea a personas con discapacidad en diversas áreas. A través de la empresa CINIA, participan en la elaboración de los populares peluches de la mascota de la cadena, así como en la confección de uniformes y batas médicas.