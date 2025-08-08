Hay un grupo de católicos en Estados Unidos que a menudo recibe poca atención, y un ministerio católico busca cambiar esa realidad.

Los católicos con discapacidad tienen necesidades únicas y diversas que van más allá de las rampas para sillas de ruedas o los letreros en braille. Un católico con autismo podría necesitar liturgias adaptadas a la sensibilidad sensorial; uno con discapacidad intelectual podría requerir orientación especial para la catequesis.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Sin embargo, muchas parroquias no saben cómo responder a estas necesidades o incluso desconocen cuáles son.

Ofreciendo diversos recursos —incluida una conferencia este fin de semana— la National Catholic Partnership on Disability (NCPD, Asociación Católica Nacional para Personas con Discapacidad) enseña a las parroquias cómo integrar plenamente a las personas con discapacidad en la vida parroquial.

En un simposio católico sobre ministerio con personas con discapacidad, los asistentes se reunieron para escuchar una charla del Dr. Miguel Romero como parte de un análisis teológico sobre la discapacidad, 9 de noviembre de 2019. Crédito: Foto cortesía del NCPD

“Desde el aumento de problemas de salud mental hasta el creciente número de familias que afrontan el autismo, las parroquias en todo el país están buscando orientación, formación y conexión”, explicó a CNA —agencia en inglés de EWTN News— la directora ejecutiva de NCPD, Charleen Katra.

Las más leídas 1 2 3 4 5

La ignorancia puede ser dañina. Katra cuenta que recibe con frecuencia llamadas de católicos con discapacidad a quienes se les niegan los sacramentos, lo cual va en contra de la enseñanza de la Iglesia.

En los últimos años, los obispos católicos de Estados Unidos han reafirmado que “todas las formas de la liturgia deben ser completamente accesibles para las personas con discapacidad”. Han explicado que la accesibilidad va mucho más allá de “modificaciones físicas en los edificios parroquiales”.

“Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos bautismales a ser educadas en la fe, a celebrar los sacramentos y a responder al llamado de Dios”, afirmó Katra.

La buena noticia es que, en todo el país, los católicos quieren mejorar su servicio a este grupo. Casi 200 ministros, líderes y laicos católicos se reúnen en Salt Lake City para la Conferencia Nacional de Ministerio Católico para Personas con Discapacidad, del 7 al 9 de agosto.

Diseñada para ayudar a las parroquias y ministerios a integrar plenamente a las personas con discapacidad en la vida parroquial, la conferencia gira en torno al lema jubilar de 2025: “Peregrinos de la esperanza”.

El objetivo: que cada parroquia se sienta como un hogar

La inclusión y el sentido de pertenencia son “cruciales”, pero solo el comienzo, explicó Katra.

“Abren la puerta a algo mayor e incluso más importante: promover la plena participación de las personas con discapacidad y avanzar hacia la comunión, un vínculo que experimentamos porque somos amados por Dios y salvados por su Hijo, Jesucristo”, afirmó.

Uno de los momentos destacados será un panel de personas con discapacidad que comentarán lo que Katra calificó como un “mensaje poderoso” del difunto Papa Francisco.

En 2021, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Papa Francisco les dijo: “La Iglesia es verdaderamente su hogar”.

“Las personas con discapacidad no están simplemente en los márgenes de la Iglesia esperando ser invitadas —dijo Katra—. Más bien, la Iglesia ya es su hogar, y su presencia y participación son parte integral de la comunidad eclesial”.

Para “equipar a los católicos a valorar los dones y responder a las necesidades de las personas con discapacidad”, las ponencias abordarán temas como salud mental, autismo, preparación sacramental, educación católica inclusiva, liturgias adaptadas sensorialmente, políticas públicas y más. El último día se celebrará una Misa con adaptaciones sensoriales.

Entre los conferencistas principales se encuentran Mons. Brendan Cahill, Obispo de Victoria (Texas); Mary O’Meara, directora de la Oficina de Sordos y Discapacidades de la Arquidiócesis de Washington; y Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional, quien compartirá su testimonio como padre de un hijo con una rara condición genética.

De clérigos a catequistas y personas con discapacidad, 180 asistentes se reúnen en el Hilton Salt Lake City Center.

Katra confía en que la conferencia brinde a los participantes una red de apoyo, nuevas perspectivas y “una comprensión más profunda de la discapacidad desde una visión católica”, así como los recursos más actualizados y buenas prácticas para este ministerio.

“Todos somos peregrinos de la esperanza, llamados a caminar juntos en la fe y el amor. Esto incluye a las personas con discapacidad, cuya presencia y participación enriquecen la vida de la Iglesia”, afirmó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



