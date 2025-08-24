Con sus brazos extendidos sobre Río de Janeiro, el Cristo Redentor es más que una atracción turística que atrae a millones de visitantes cada año: es el santuario al aire libre más grande del mundo, escenario de misas, bodas, bautizos y peregrinaciones.

Construido en 1931 con fondos de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, el monumento ha sido administrado por la Iglesia Católica desde su inauguración.

Actualmente, el Santuario del Cristo Redentor enfrenta una disputa legal con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), administrador del Parque Nacional de Tijuca, donde se ubica el monumento.

La disputa legal

El ICMBio presentó una demanda de recuperación contra los vendedores que han ocupado espacios comerciales en las escaleras de acceso al monumento durante décadas, muchos de los cuales han firmado acuerdos con la arquidiócesis. Aunque no es parte demandada en la demanda, la arquidiócesis se opone, defendiendo sus derechos en los espacios adyacentes y apoyando a los comerciantes.

El 23 de junio de 2025, el 21º Juzgado Federal de Río de Janeiro decidió que el área donde se encuentra el Cristo Redentor pertenece a la Unión y ordenó la restitución de la posesión de los puntos comerciales circundantes a favor del ICMBio.

La reacción en la prensa y las redes sociales a la sentencia judicial generó confusión sobre la propiedad y la administración del Santuario Arquidiocesano del Cristo Redentor.

En respuesta, la Arquidiócesis de Río de Janeiro publicó un comunicado el 14 de agosto aclarando que “los procedimientos legales en curso no afectan al monumento del Cristo Redentor, la meseta ni la Capilla de Nuestra Señora de Aparecida. Todos permanecen bajo la propiedad de la Mitra Arzobispal de Río de Janeiro”.

En el comunicado, la arquidiócesis reafirma su responsabilidad sobre el santuario y dice que es la “única autoridad institucional legítimamente constituida para expresar una opinión sobre su uso, gestión y preservación”.

El Cristo Redentor es sagrado

"El pueblo brasileño necesita tener la certeza de que el monumento del Cristo Redentor es sagrado", afirma el P. Omar Raposo, rector del santuario, en un video enviado a ACI Digital y a la prensa católica.

"Hoy en día, tenemos un promedio de 1100 bautismos, más de 200 bodas al año y misas diarias. Personas de todo el mundo acuden allí para orar, peregrinar y contemplar la naturaleza. Así, el Cristo Redentor se convierte, más que nunca, en un lugar de oración y contemplación".

El Cristo Redentor: concebido y cuidado por la Iglesia Católica

Los orígenes del monumento se remontan al siglo XIX, con la Princesa Isabel, conocida como la Redentora por firmar la Ley Áurea, que puso fin a la esclavitud en el país en 1888.

Un grupo de personas solicitó autorización para recaudar fondos para erigir una estatua suya en la cima del cerro Corcovado, visible desde lo que entonces era toda la ciudad de Río de Janeiro.

La princesa imperial autorizó el proyecto, pero quería que se erigiera en su lugar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, el verdadero Redentor de la humanidad.

La propuesta fue acogida por la Iglesia, y la Arquidiócesis de Río de Janeiro recaudó donaciones de los fieles para colocar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús con los brazos abiertos en la cima del cerro Corcovado.

El proyecto fue diseñado por el ingeniero carioca Heitor da Silva Costa en 1923. La estatua mide 30 metros de altura, más un pedestal de ocho metros. Los brazos abiertos miden 28 metros de ancho.

En la inauguración, el 12 de octubre de 1931, el arzobispo Sebastião Leme dijo: “Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda. Cristo Redentor liberará a Brasil de todos sus males”.

Desde entonces, el monumento ha sido cuidado por la arquidiócesis de Río de Janeiro, comprometida con sus dimensiones espirituales, culturales y ambientales.

"A lo largo de los años", dice el P. Omar en el video, "el Cristo Redentor siempre ha sido cuidado por la Arquidiócesis de Río de Janeiro, diseñado por ella. Esta administración ha vigilado de cerca el flujo turístico, el respeto al medio ambiente y ha procurado que la hospitalidad sea siempre un sello distintivo, un santuario y un monumento que recibe a Cristo con los brazos abiertos".

El Cristo Redentor es Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) desde 1973 y fue elegido en 2007 como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Un proyecto de ley busca redefinir los límites del parque nacional

El Proyecto de Ley 3490/2024, del senador Carlos Portinho (PL/RJ), está en trámite en el Senado y propone excluir la zona del Alto do Corcovado de los límites del Parque Nacional de Tijuca.

El texto del proyecto destaca que la presencia de la iglesia en la cima del Corcovado es anterior a la creación de las agencias ambientales. El Parque Nacional de Tijuca se creó en 1961, 30 años después de la finalización del monumento, y el ICMBio se creó en 2007, 76 años después de la inauguración del Cristo Redentor.

El texto también destaca que “el área donde se ubica el monumento fue cedida por la Unión al Arzobispo de Río de Janeiro para la construcción del Santuario del Cristo Redentor” y que debido a la creación de la unidad de conservación, “el Arzobispo tuvo su autoridad relativizada hasta el punto de necesitar solicitar autorización formal previa a la autoridad gestora del parque para poder acceder al Cristo Redentor”.

Para solucionar el problema, el proyecto propone la exclusión de una fracción de 6.771,73 metros cuadrados del parque, menos del 0,02 % de la superficie total del Bosque de Tijuca, que tiene en total 39 millones de metros cuadrados.

“De este modo —afirma el texto— la Mitra Arzobispal de Río de Janeiro tendrá la libertad de administrar el complejo sin las trabas burocráticas que conlleva la gestión de una unidad de conservación plenamente protegida”.

Según el texto, se trata de una zona mayoritariamente urbanizada, sin vegetación nativa y con intenso uso turístico y religioso, por lo que no habrá perjuicio para la conservación de la biodiversidad.

Petición popular apoya el proyecto de ley a favor del Cristo Redentor

La Red Nacional en Defensa de la Vida y la Familia ha iniciado una petición en la plataforma Citizengo pidiendo a los senadores que voten urgentemente sobre el Proyecto de Ley 3490, para garantizar que “el Cristo Redentor continúe siendo cuidado por quienes lo construyeron y lo preservaron hasta el día de hoy —la Iglesia— y protegido de usos que puedan irrespetar su naturaleza de Santuario”.

Para el P. Omar, "estas movilizaciones, que son naturales y espontáneas, muestran cómo el pueblo brasileño admira, ama y quiere cuidar a Cristo Redentor, su monumento, que es un patrimonio brasileño, de todos nosotros, construido por la Iglesia, con los recursos de los fieles, y que tiene los brazos abiertos para recibir tanto otro apoyo, además de bendecirnos a todos".

La gobernanza del santuario, dice el sacerdote “busca integrar todos los intereses: desde la fluidez de las operaciones turísticas, culturales y religiosas del santuario” hasta la “perspectiva social y medioambiental”, porque “la mirada del Redentor comunica paz”.

“Entre tantos objetivos e intereses –—concluye el rector del Santuario— el Cristo Redentor saldrá siempre victorioso”.

