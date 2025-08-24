Walter Sánchez Silva

24 de agosto de 2025
Ago. 24, 2025
Un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia (España) ha celebrado sus 25 años de ordenación, con una Misa y un besamanos a la Virgen de los Desamparados.

En una nota publicada en el sitio web de la archidiócesis el 22 de agosto, se informa que la Eucaristía se celebró en la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Sacerdotes de Valencia que celebran 25 años de ordenados. Crédito: M. Jesús Fernández / Arzobispado de Valencia.
Los sacerdotes que han celebrado sus bodas de plata son José Miguel Cañamás Roig, José Abel Coll Navarro, Francisco Corcoles Bordera, Simón Alberto De los Santos Medina, Francisco José Ferrer Bravo, Jorge García Monsalve; y Daniel Juan Tortosa.

Completan el grupo Luis Ramón Martínez López, José Vicente Olmos Planells, José Francisco Pedrosa Sánchez, Manuel Antonio Romero González, Francisco Javier Ruiz López, Francisco Javier Sánchez Soto, y Miguel Ángel Sargues González, todos sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia.

Uno de los sacerdotes durante el besamanos a la Virgen de los Desamparados. Crédito: M. Jesús Fernández / Arzobispado de Valencia
Luego de la Misa, los sacerdotes subieron al camarín para un besamanos a la Virgen de los Desamparados. Allí rezaron antes ella y le agradecieron “por todos estos años de protección y gracia en su ministerio como presbíteros”.

La Virgen de los Desamparados

La Virgen de los Desamparados o Geperudeta (Jorobadita), llamada así por la inclinación de su cabeza hacia abajo, es la Patrona de Valencia.

Sacerdotes de Valencia en la Misa por sus 25 años de ordenación. Crédito: M. Jesús Fernández / Arzobispado de Valencia
Su fiesta se celebra cada segundo domingo de mayo, con una Misa y una procesión en las que participan miles de fieles cada año.

Esta advocación mariana fue coronada canónicamente el 12 de mayo de 1923, en el llano de la subida al puente del Real, en presencia de los Reyes de España, Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia, del Nuncio Federico Tedeschini; entre otras autoridades civiles y eclesiásticas.

