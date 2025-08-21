El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó este miércoles un informe que refleja la evolución del malestar psicológico en la Argentina Urbana entre 2010 y 2024, y los factores que inciden en los síntomas de ansiedad y depresión en la población adulta.

El estudio se titula “Malestar psicológico: La evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024). Factores que inciden en la sintomatología ansiosa y depresiva en la población adulta” y fue presentado el 20 de agosto en el programa de streaming Hagamos Lío , de la UCA, por sus autores y especialistas en áreas como psiquiatría, psicoterapia, salud mental, neuropsicología clínica, que integraron una mesa debate.

Los autores de la investigación son Solange Rodríguez Espínola, Eduardo Leonardelli, María Agustina Paternó Manavella y Milagros Dolabjian, y estuvieron invitados a la presentación Fernando Torrente, director de Psicoterapia en Grupo Ineco; Analía Zanatta, médica psiquiatra y directora asociada de Salud Mental en el Hospital Alejandro Korn (PBA); y Florencia Chiofalo, psicóloga y docente especializada en neuropsicología clínica.

El informe surge del documento estadístico: “Retrocesos en el bienestar subjetivo y la integración ciudadana (2010-2024): la resiliencia frente a la adversidad y la constante postergación hacia el pleno desarrollo humano en la población argentina” , elaborado por el Barómetro de la Deuda Social Argentina con el apoyo de Red CONICET sobre Dimensiones Socioeconómicas del Desarrollo Sostenible, Agencia I+D+i, Fundación La Nación y Banco Galicia.

Los resultados del estudio

Entre los resultados más significativos, se pudo saber que entre 2010 y 2024 se produjo un aumento sostenido en los determinantes del malestar psicológico, que pasó de 18,4% de afectados en 2010 al 28,1% en 2024 entre los adultos, llegando a afectar en el último año estudiado a 3 de cada 10 personas.

El malestar psicológico, explican los autores, consiste en “un estado de sufrimiento emocional y psicológico caracterizado por síntomas de depresión y ansiedad”. A su vez, el origen de la salud mental “es multidimensional y oscilante de acuerdo con los acontecimientos contextuales y vitales por los que transita la persona”.

En ese contexto, el informe explora los cambios en la autopercepción de malestar en la salud mental, y al mismo tiempo aborda los indicadores que más influyen en estos cambios.

Una de las técnicas empleadas fue el análisis de casos panel, que permite estudiar a las mismas personas en momentos diferentes, utilizada en este caso en tres años distintos, con la finalidad de evaluar sus trayectorias, qué personas son más afectadas, y qué características aumentan las chances de padecer esta sintomatología.

También, mediante un análisis longitudinal (entre 2022 y 2024), se observó que un 58% de la población se mantuvo estable sin malestar psicológico, un 5% sufrió sintomatología persistente durante los tres años, un 12% transitó un patrón intermitente, y un 18% empeoró su salud mental en el año 2024.

Estos resultados indican que, en un lapso muy corto, en 2 de cada 10 adultos se deterioró la salud mental.

El estudió también reveló que ser mujer, tener enfermedades crónicas o graves, estar en situación de desempleo o subempleo, o en condición de pobreza, son características que determinan un mayor malestar psicológico.