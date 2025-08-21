El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) presentó este miércoles un informe que refleja la evolución del malestar psicológico en la Argentina Urbana entre 2010 y 2024, y los factores que inciden en los síntomas de ansiedad y depresión en la población adulta.
El estudio se titula “Malestar psicológico: La evolución histórica en la Argentina urbana (2010-2024) y determinantes en el contexto reciente (2022-2024). Factores que inciden en la sintomatología ansiosa y depresiva en la población adulta” y fue presentado el 20 de agosto en el programa de streaming Hagamos Lío, de la UCA, por sus autores y especialistas en áreas como psiquiatría, psicoterapia, salud mental, neuropsicología clínica, que integraron una mesa debate.
Los autores de la investigación son Solange Rodríguez Espínola, Eduardo Leonardelli, María Agustina Paternó Manavella y Milagros Dolabjian, y estuvieron invitados a la presentación Fernando Torrente, director de Psicoterapia en Grupo Ineco; Analía Zanatta, médica psiquiatra y directora asociada de Salud Mental en el Hospital Alejandro Korn (PBA); y Florencia Chiofalo, psicóloga y docente especializada en neuropsicología clínica.
El informe surge del documento estadístico: “Retrocesos en el bienestar subjetivo y la integración ciudadana (2010-2024): la resiliencia frente a la adversidad y la constante postergación hacia el pleno desarrollo humano en la población argentina”, elaborado por el Barómetro de la Deuda Social Argentina con el apoyo de Red CONICET sobre Dimensiones Socioeconómicas del Desarrollo Sostenible, Agencia I+D+i, Fundación La Nación y Banco Galicia.
Los resultados del estudio
Entre los resultados más significativos, se pudo saber que entre 2010 y 2024 se produjo un aumento sostenido en los determinantes del malestar psicológico, que pasó de 18,4% de afectados en 2010 al 28,1% en 2024 entre los adultos, llegando a afectar en el último año estudiado a 3 de cada 10 personas.
El malestar psicológico, explican los autores, consiste en “un estado de sufrimiento emocional y psicológico caracterizado por síntomas de depresión y ansiedad”. A su vez, el origen de la salud mental “es multidimensional y oscilante de acuerdo con los acontecimientos contextuales y vitales por los que transita la persona”.
En ese contexto, el informe explora los cambios en la autopercepción de malestar en la salud mental, y al mismo tiempo aborda los indicadores que más influyen en estos cambios.
Una de las técnicas empleadas fue el análisis de casos panel, que permite estudiar a las mismas personas en momentos diferentes, utilizada en este caso en tres años distintos, con la finalidad de evaluar sus trayectorias, qué personas son más afectadas, y qué características aumentan las chances de padecer esta sintomatología.
También, mediante un análisis longitudinal (entre 2022 y 2024), se observó que un 58% de la población se mantuvo estable sin malestar psicológico, un 5% sufrió sintomatología persistente durante los tres años, un 12% transitó un patrón intermitente, y un 18% empeoró su salud mental en el año 2024.
Estos resultados indican que, en un lapso muy corto, en 2 de cada 10 adultos se deterioró la salud mental.
El estudió también reveló que ser mujer, tener enfermedades crónicas o graves, estar en situación de desempleo o subempleo, o en condición de pobreza, son características que determinan un mayor malestar psicológico.