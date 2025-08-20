León XIV pidió equilibrar la ley de Dios, libertad y caridad a los participantes del XVII Congreso Internacional de Teología Moral que se celebra en Bogotá (Colombia) organizado por la Fundación Universitaria San Alfonso (FUSA) de los misioneros redentoristas.

En un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, y dirigido al rector de esta institución académica, P. Óscar Báez Pinto, c.ss.r., el Papa trasladó su deseo de que “estas jornadas sean una ocasión propicia para reflexionar sobre los desafíos, cambios y conflictos actuales a la luz de la revelación divina, que halla su plenitud en Jesucristo”.

Asimismo, en el mensaje dirigido a los organizadores y participantes en el congreso, que se realiza del 20 al 21 de agosto, el Pontífice invitó “a abordar estas cuestiones siguiendo el sabio y siempre actual ejemplo de los santos, como San Alfonso María de Ligorio, que supo encontrar una síntesis equilibrada entre las exigencias de la ley de Dios y los dinamismos de la conciencia y la libertad del hombre, asumiendo al mismo tiempo una actitud caritativa, comprensiva y paciente hacia sus hermanos, convirtiéndose así en un signo visible de la infinita misericordia de Dios”.

El Papa León XIV también invocó en el telegrama “la maternal protección de la Bienaventurada Virgen María, sede de la sabiduría” e impartió la bendición apostólica extensiva a las familias de los participantes.

El encuentro de expertos de Teología Moral se desarrolla en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el lema “Cambios y conflictos en la sociedad, género, IA y ecología integral”.

Entre los ponentes se encuentran el P. Antonio Fidalgo c.ss.r., de la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma; María Martha Cúneo y Virginia Azouy, de la Pontificia Universidad Católica Argentina; Javier Bernabé Fraguas, de la Universidad Complutense de Madrid y el P. Martín Carbajo Núñez, ofm, de la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma.

También participan como ponentes los italianos Giovanni del Missier, Andrea Pizzichini y Marco Schrage Comencini, de la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma.