El Papa León XIV nombró este 20 de agosto a Mons. Paulo Alves Romão, hasta ahora Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, como nuevo obispo de la Diócesis de Paranaguá, en el estado brasileño de Paraná.

La noticia fue comunicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica en Brasil.

Este miércoles, la Presidencia de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) envió un mensaje de felicitación a Mons. Alves, asegurando sus oraciones por el nuevo ministerio episcopal.

“Recibimos con alegría la noticia de su nombramiento (…) Fraternalmente, oramos para que Dios guíe su labor pastoral en esta parte del Pueblo de Dios”, expresaron los obispos en la carta.

Asimismo, recordaron unas palabras recientes del Papa León XIV sobre la necesidad de la comunión eclesial: “Estamos llamados a recorrer este camino, mirando precisamente a Pedro y Pablo, porque todos necesitamos esta fraternidad (…) Esforcémonos por hacer de nuestra diversidad un laboratorio de unidad y comunión, de fraternidad y reconciliación”.

El mensaje concluyó encomendando a Mons. Alves a la protección de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Diócesis de Paranaguá.

Quién es Mons. Paulo Alves Romão

Según la CNBB, Mons. Alves nació el 6 de abril de 1964 en Barra do Jacaré, Diócesis de Jacarezinho (Paraná). Estudió Filosofía en la Facultad Eclesiástica João Paulo II de Río de Janeiro y Teología en el Instituto Superior de Teología de la misma arquidiócesis. Posteriormente obtuvo la maestría y el doctorado en Teología Sistemática en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.

Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1997 para la Arquidiócesis de Río de Janeiro, donde desempeñó diversos cargos: director espiritual de seminarios, profesor universitario, responsable del Movimiento Comunión y Liberación, director del Departamento de Educación Religiosa y párroco de la Parroquia Buen Pastor, entre otros.

El 7 de diciembre de 2016, el Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de Río de Janeiro y recibió la ordenación episcopal el 28 de enero de 2017 en la Catedral de São Sebastião, el mismo lugar donde había sido ordenado sacerdote. Su lema episcopal es “Vivere Christus” (Vivir para mí es Cristo).

En la CNBB, Mons. Alves se ha destacado como referente en la Pastoral de las Escuelas Católicas, la Pastoral Universitaria y las Nuevas Comunidades.

Con este nuevo nombramiento, asumirá la conducción pastoral de la Diócesis de Paranaguá, confiada a la intercesión de la Virgen del Rosario.