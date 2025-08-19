El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano aprobó el nuevo calendario particular del Vicariato Apostólico de Arabia Meridional (AVOSA, por sus siglas en inglés), otorgando de esta manera nuevos santos patronos para la Península Arábiga.

El vicariato es una jurisdicción territorial de la Iglesia Católica que abarca los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Sultanato de Omán y la República del Yemen. Es pastoreado por Mons. Paolo Martinelli, obispo de origen italiano. Tiene su sede en Abu Dhabi, capital de los EAU.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Este calendario litúrgico refleja la historia religiosa de la Iglesia en una región específica, incorporando santos locales de especial importancia”, asegura el AVOSA en su sitio web oficial este 19 de agosto.

Los santos Pedro y Pablo son los nuevos patronos del vicariato y la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Señora de Arabia, es ahora la patrona de todos los países del Golfo. El calendario recién aprobado también honra a otros santos vinculados con la región:

Los mártires yemeníes del siglo VI, Arethas y compañeros (24 de octubre). El rey etíope Caleb (Elesbaan), que contribuyó a la cristianización de Yemen (15 de mayo), y el Beato Charles Deckers, un sacerdote misionero comprometido con el diálogo interreligioso en Yemen, que fue martirizado en Argelia (8 de mayo).

“El calendario particular también incluye santos de la región más amplia relacionados con la expansión del cristianismo en Arabia”, asegura el AVOSA. Entre ellos se encuentran los santos Cosme y Damián (26 de septiembre). También Simón el Estilita, “cuyo testimonio llevó a muchos árabes del interior a la fe” (27 de julio).

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cada 5 de noviembre, el vicariato recordará a todos los misioneros fallecidos que sirvieron en la región. Con miras a fomentar el ecumenismo y el diálogo interreligioso, el calendario incluye la conmemoración de San Isaac, “originalmente venerado dentro de la Iglesia asiria de Oriente y añadido al Martirologio Romano por el Papa Francisco”, cada 9 de octubre junto al patriarca Abraham.

De igual manera se celebrará a Moisés cada 4 de septiembre y a Job cada 10 de mayo, pero este último solo en Salalah, Omán. “Todas ellas son figuras de profundo significado tanto en el cristianismo oriental como en las demás religiones abrahámicas”, añade el vicariato.

Además, el Vaticano aprobó tres días especiales de penitencia y oración por los frutos de la tierra y las vocaciones sacerdotales, que se llaman Témporas y se celebran tradicionalmente al inicio de las diferentes estaciones del año.

“Según el Calendario, el primer viernes de marzo (durante la Cuaresma) se dedicará a orar por las necesidades de la Iglesia en AVOSA, especialmente por la paz y el aumento de las vocaciones”, dice el vicariato.

“Los primeros viernes de junio y noviembre, que marcan la llegada del verano y el invierno respectivamente, se dedicarán a la acción de gracias por los dones de la creación, los frutos de la tierra, a pedir un clima favorable y a orar por el uso responsable de los recursos del planeta”, concluye.