El Papa León XIV nombró al padre Ralph O'Donnell, proveniente de la Archidiócesis de Omaha, nuevo Obispo de Jefferson City (Misuri, EE. UU). El nuevo prelado sucede al Mons. Shawn McKnight, que en mayo tomó posesión como Arzobispo de Kansas City.

El obispo electo había desempeñado su labor pastoral hasta ahora como párroco de Santa Margarita María en Omaha.

Nacido el 31 de agosto de 1969 en Omaha, se licenció en Estudios Religiosos por el Conception Seminary College y obtuvo un máster en Teología por la Universidad de Santa María del Lago/Seminario Mundelein. Posteriormente, obtuvo un máster en Espiritualidad por la Universidad de Creighton.

Ordenado sacerdote en 1997, Mons. O'Donnell ha desempeñado diversas funciones pastorales y administrativas, entre ellas la de director vocacional, vicerrector del seminario y director ejecutivo de la Secretaría para el Clero, la Vida Consagrada y las Vocaciones de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos entre 2015 y 2019).

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente por CNA.