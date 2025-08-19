El Cardenal Antonio Cañizares regresó este martes a su residencia habitual tras permanecer varios días ingresado en un hospital. La Archidiócesis de Valencia (España) informó que su estado de salud “evoluciona favorablemente”.

“El Arzobispado de Valencia comunica que Su Eminencia, el Cardenal Antonio Cañizares, evoluciona favorablemente, por lo que hoy ha abandonado el hospital y se ha trasladado a su residencia habitual, donde seguirá recibiendo la atención médica que necesita”, detalla la archidiócesis española en un comunicado publicado este martes.

En él, también se agradecen “las oraciones y muestras de afecto recibidas” y se anima a los fieles a “que continúen orando por su plena recuperación”.

Cañizares, quien fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de 2008 a 2014 y Arzobispo de Valencia entre 2014 y 2022, fue hospitalizado el jueves 7 de agosto.

Nacido el 15 de octubre de 1945, el cardenal no pudo acudir al cónclave en el que salió elegido el Papa León XIV debido a su estado de salud, precario desde hace años.

Doctor en Teología con la especialidad en Catequesis por la Universidad Pontificia de Salamanca, se formó en filosofía durante sus años en el Seminario Conciliar de Valencia.

Ordenado en 1971 y tras unos meses desarrollando labor pastoral en en Valencia, se trasladó a Madrid para ser profesor de Teología Fundamental en el Seminario Conciliar.

Entre 1985 y 1992, dirigió el Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (CEE), año en que fue nombrado Obispo de Ávila.

En 1995, fue designado miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y, al año siguiente, San Juan Pablo II lo nombró Arzobispo de Granada, donde permaneció hasta 2002, cuando fue trasladado a la sede Primada de España, la Archidiócesis de Toledo.

En 2005 fue elegido vicepresidente de la CEE y, al año siguiente, Benedicto XVI lo creó cardenal presbítero de San Pancracio. Dos años más tarde fue llamado a Roma como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

En 2014, el Papa Francisco le nombró Arzobispo de Valencia, su diócesis de origen, donde permaneció hasta octubre de 2022, cuando le fue aceptada la renuncia a la edad de 77 años.