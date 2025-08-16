Los católicos del Líbano celebraron la solemnidad de la Asunción de la Virgen, este 15 de agosto, con coloridas procesiones aún en medio del difícil contexto de guerra y crisis que atraviesa el país y el Medio Oriente.

Especialmente en Deir El Ahmar, un pequeño pueblo cristiano en el norte del país, una multitud de familias se reunió y celebró a la Santísima Virgen con fuegos artificiales, comida y dulces tradicionales.

La imagen de la Madre de Dios fue llevada en hombros por los fieles en una plataforma adornada con la bandera del Líbano hecha de flores, iluminada y acompañada del estandarte de la Santa Sede, un copón y la figura de una gran hostia con las iniciales JHS (Jesús Hostia Santa).

Los niños rodeaban la imagen de la Santísima Virgen, que era precedida por una banda que tocaba trompetas, platillos y bombos. Además, los fieles lanzaban papelillos a su paso desde el balcón de sus casas.

En junio, el Cardenal Bechara Boutros Raï, patriarca de la Iglesia Maronita en el Líbano, lamentó que los cristianos de Medio Oriente se vean obligados a abandonar la región, víctimas de la violencia y de la guerra, porque su presencia favorece decisivamente “la formación de un islam moderado”.

En el Líbano, según estimaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2022, la comunidad cristiana representaba el 30,7% de la población, una cifra considerablemente mayor que la de otros países de la región.

Aquí, los cristianos se han convertido en un faro de esperanza para los creyentes de Medio Oriente, a diferencia de Irak, Jordania y Siria, donde son considerados ciudadanos de segunda categoría.

“En todo el mundo hay cristianos y musulmanes, pero en el Líbano es una presencia garantizada por la constitución y si un gobierno está contra la convivencia, es ilegal. La constitución libanesa garantiza la presencia de los cristianos”, explicó el cardenal.

Esta convivencia, garantizada incluso a nivel constitucional, es un ejemplo que el Cardenal Raï espera “que siga siendo así”, para que tanto cristianos como musulmanes puedan permanecer en el Líbano.