El P. Marcos Somarriba huyó de Nicaragua cuando era adolescente durante la revolución sandinista y se le concedió asilo político en Estados Unidos.

Décadas después, como sacerdote católico en Miami, está consternado al ver cómo la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo refuerza su control sobre sus compatriotas, y la administración Trump anuncia planes para deportar a miles de sus compatriotas nicaragüenses que han estado en este país durante décadas.

“Mi pueblo, el pueblo nicaragüense, está atónito. No sabe adónde ir, qué hacer, y creo que el régimen no va a estar abierto a esto”, declaró el sacerdote al Register.

“Desaparecen a la gente, meten a la gente en la cárcel, exilian a la gente y no la dejan regresar al país”, añadió.

Tras el devastador huracán que azotó Centroamérica en 1998, dejando a 3.800 personas muertas y a más de medio millón sin hogar, Estados Unidos abrió sus puertas a los residentes de Nicaragua y Honduras, otorgándoles el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta designación los protegió de la deportación y les permitió trabajar, pero no les facilitó el acceso a la ciudadanía.

Ahora, muchos de esos extranjeros que han construido vidas, criado familias y comenzado negocios en Estados Unidos se enfrentan a la deportación bajo la presidencia de Donald Trump, que ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y ha ampliado la deportación de migrantes.

El 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación del TPS para estas personas a partir del 25 de septiembre, citando mejoras en las condiciones en sus países de origen.

“El Estatus de Protección Temporal (TPS) nunca estuvo previsto para durar un cuarto de siglo”, declaró un portavoz del DHS. “El impacto del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existe. La situación ambiental ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar a casa con seguridad. Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema migratorio y garantiza que el TPS siga siendo temporal”.

Sin embargo, la semana pasada, un juez federal falló en contra de la administración Trump, otorgando a estos residentes de larga data de Estados Unidos una prórroga temporal. Su protección contra la deportación expirará el 18 de noviembre de 2025.

El P. Somarriba, de la iglesia católica Santa Águeda en Miami, hogar de muchos miembros de la diáspora nicaragüense, no está de acuerdo con esa evaluación de que las condiciones han mejorado en Nicaragua.

El sacerdote explicó al Register que bajo la dictadura de Ortega y su esposa Murillo, las condiciones son mucho peores que cuando él se fue hace 45 años. “Es horrible cómo persiguen a su propia gente. Esto es inaudito e invisible”, dijo. “Nunca había visto algo así en mi país como está sucediendo ahora mismo”.

Las violaciones de derechos humanos de la dictadura Ortega-Murillo están bien documentadas. En febrero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que el gobierno de Nicaragua ha cometido “graves violaciones de derechos humanos”, ha eliminado instituciones independientes y silenciado a la oposición, al tiempo que instaura un régimen autoritario.

El informe más reciente de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional calificó las condiciones en Nicaragua de “abismales”, señalando que la dictadura ha perseguido sistemáticamente a la Iglesia Católica, deteniendo arbitrariamente a obispos y sacerdotes y empleando tácticas para intimidar a los fieles y evitar que practiquen su fe.

Desde 2018, el régimen ha cancelado la personería jurídica de más de 5.400 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas numerosas entidades cristianas y católicas.

El gobierno también ha ordenado la disolución de órdenes religiosas, incluidas las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa, y ha clausurado emisoras de radio católicas y otros medios de comunicación.

Martha Patricia Molina, abogada de derechos humanos y autora de Nicaragua: Una Iglesia perseguida, trabaja con nicaragüenses en Texas, apoyando a migrantes, incluidos sacerdotes y seminaristas en el exilio en Estados Unidos.

“La gran mayoría de nosotros quisiéramos estar en nuestra patria, pero la única respuesta que tiene la dictadura de Ortega-Murillo para nosotros es la cárcel, el cementerio o el exilio”, dijo al Register.

Los católicos, agregó, no pueden practicar libremente su fe en Nicaragua. Añadió que en las misas todos son vigilados y que la policía fotografía y graba videos de los asistentes. No se permiten las procesiones religiosas.

“Solo pueden practicar su fe dentro de las iglesias. Saben que podrían ser encarcelados si salen”, precisó.

En medio de la intensificación de la represión contra la Iglesia en Nicaragua, la administración Biden intervino diplomáticamente en 2023.

Tras negociaciones con el régimen de Ortega, 222 presos políticos —entre ellos seis sacerdotes católicos y dos seminaristas— fueron sacados de las cárceles de Nicaragua en plena noche y subidos a un avión con destino a Estados Unidos.

Aunque escaparon de Nicaragua para llegar sanos y salvos al país norteamericano, su estatus migratorio —y su futuro— sigue siendo incierto, al igual que el de los nicaragüenses que enfrentan la pérdida de la protección del TPS.

John Feeley, exembajador estadounidense y diplomático de carrera, declaró al Register que, dado que la embajada estadounidense en Nicaragua solo contaba con una semana para coordinar el proceso, este se aceleró. A los sacerdotes deportados y a otros presos políticos solo se les concedió una libertad condicional humanitaria temporal, sin permisos de trabajo ni asilo político.

“Se trata de personas que fueron encarceladas por un régimen dictatorial. Por lo tanto, no existe evidencia prima facie más clara de una solicitud de asilo legítima”, afirmó Feeley.

Feeley indicó además que ante los largos retrasos en el procesamiento de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, algunos de ellos se han visto obligados a buscar la ciudadanía en otros países. “Conozco a varios de ellos, y están eligiendo abandonar voluntariamente Estados Unidos”, dijo Feeley.

“No pueden regresar a Nicaragua, pero van a lugares donde podrían ser tratados con la dignidad humana básica que requiere el asilo político, y que Estados Unidos solía observar, pero bajo la administración Trump ha decidido que no observaremos”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.

En respuesta a una consulta del Register, un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. publicó la siguiente declaración:

“Condenamos las atroces y continuas violaciones de la libertad de religión, creencias y expresión cometidas por la dictadura de Murillo-Ortega, así como la opresión y las represalias que llevaron a tantos nicaragüenses, incluyendo al clero, a la inmigración ilegal, el exilio y la expulsión de Nicaragua. Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) gestiona los procesos de inmigración en Estados Unidos y puede responder preguntas sobre libertad condicional y ajuste de estatus, nuestra postura es clara: Estados Unidos seguirá presionando para que se rindan cuentas por estos abusos”.

La iglesia católica Santa Águeda de Miami, donde el P. Somarriba sirve, está estrechamente vinculada a la difícil situación de los exiliados políticos nicaragüenses que estaban en ese avión procedente de Managua.

Los dos seminaristas a bordo continúan su formación en el cercano Seminario Regional de San Vicente de Paúl en Boynton Beach, Florida. Mons. Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de Managua, quien se vio obligado a exiliarse en 2019, enseña en el seminario y celebra una misa semanal en Santa Águeda.

“Deberían haberles concedido asilo político de inmediato. Saben que salimos de la cárcel inocentemente, acusados y condenados injustamente”, destacó el P. Somarriba. “Después de todo, Estados Unidos los acogió y los trajo aquí como parte de un acuerdo con el gobierno nicaragüense”.

El P. Somarriba está preocupado por lo que podría pasar con cualquier persona deportada a Nicaragua, incluidos aquellos que han huido del país más recientemente.

Señaló que Ortega el mes pasado dio un discurso en el que llamó a sus seguidores a espiar a sus vecinos.

“Así que no hay espacio para los terroristas, los conspiradores, los traidores, porque ellos sabrán que tan pronto como sean descubiertos, serán capturados y procesados”, dijo Ortega.

El discurso, según el P. Somarriba, señala una intensificación de la represión del régimen contra la oposición: “Si no estás con ellos, estás muerto, estás exiliado o vas a la cárcel. Y este es el miedo que tiene la gente en Nicaragua”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register