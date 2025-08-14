La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informó que el miércoles 13 de agosto falleció el Obispo Emérito de la Prelatura de Cafayate, Mons. Cipriano García Fernández.

El obispo, de 93 años de edad y 70 de vida religiosa, falleció en Madrid (España), su país de origen y donde residía tras su retiro episcopal.

Al conocerse su fallecimiento, la CEA envió una carta al actual Obispo Prelado de Cafayate, Mons. Darío Quintana.

“Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento, en España —su tierra natal—, de monseñor Cipriano García Fernández OSA, quien fue el segundo obispo prelado de esta Iglesia Particular, pastor cercano y entregado a su pueblo”, expresa la misiva.

“Su ministerio se caracterizó por la cercanía con los salteños, el generoso servicio en parroquias rurales y el compromiso constante con la formación religiosa de jóvenes y adultos”, señala, recordando que luego de su regreso a España, “continuó unido en el afecto y la oración a la comunidad que tanto amó”.

Los obispos argentinos elevaron sus plegarias por el eterno descanso de Mons. García Fernández, anhelando el consuelo de la Virgen para sus seres queridos. También hicieron extensivas sus condolencias a la Orden de San Agustín —de la que era miembro—, agradeciendo “el testimonio de entrega y servicio que nuestro hermano dejó como religioso y obispo”.

¿Quién es Mons. Cipriano García Fernández?

Cipriano García Fernández nació en Santibáñez de Tera (España), el 23 de diciembre de 1931 y fue ordenado sacerdote en la Orden de San Agustín el 15 de julio de 1956.

Fue nombrado obispo-prelado de Cafayate el 28 de mayo de 1991 por Juan Pablo II, y recibió la consagración episcopal el 11 de agosto de 1991 de manos del entonces Arzobispo de Salta, Mons. Moisés Julio Blanchoud.

Presentó su renuncia por edad el 26 de enero de 2007, aunque permaneció al frente de la Prelatura como administrador apostólico hasta el 9 de marzo de 2008.

Su lema episcopal era: "Me desgastaré por vuestras almas”.