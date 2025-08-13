El Papa León XIV ha dispuesto que el Pontificio Comité para la Jornada Mundial de los Niños se incluya dentro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, cuyo prefecto es el Cardenal Kevin Joseph Farrell.

En un rescripto publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede este 13 de agosto se informa de la reciente decisión del Santo Padre, tomada tras una audiencia el pasado 6 de agosto con Mons. Edgar Peña Parra, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

El Papa Francisco instauró esta jornada el 8 de diciembre de 2023. En aquella ocasión, el Papa argentino comunicó que los días 25 y 26 de mayo de 2024 se celebraría en todo el mundo la primera Jornada Mundial de los Niños, una iniciativa promovida por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

El 25 de mayo del año pasado, miles de niños de 77 países del mundo se encontraron con el Papa argentino en el Estadio Olímpico de Roma. Todos juntos escucharon diversos testimonios y los más pequeños también tuvieron oportunidad de dirigir sus preguntas al Santo Padre.

Posteriormente, en noviembre del mismo año, Francisco instituyó el Comité Pontificio para la Jornada Mundial de los Niños y nombró al como presidente al P. Enzo Fortunato, también director de comunicación de la Basílica de San Pedro y jefe de la Oficina de Prensa de la Basílica de San Francisco de Asís.

La próxima Jornada Mundial de los Niños se celebrará en Roma en septiembre de 2026.

