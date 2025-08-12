El sacerdote mexicano José Herrera, originario de La Paz, Baja California Sur, presentó una versión renovada de su canción “Tú me has llamado”, que busca transmitir el sentido profundo de la vocación y convertirse en un instrumento para la evangelización.

En entrevista con ACI Prensa indicó que desde que ingresó al seminario en 2011, ha combinado su labor pastoral con la composición musical. Recordó que, en 2016, decidió compartir sus canciones a través de YouTube, sumándose a la comunidad de evangelizadores digitales con temas como “Toma mis miedos”, “Nunca fui yo”, “Dios ante mí” y, más recientemente, “Aquí estoy, Señor”.

Este 1 de agosto reestrenó “Tú me has llamado”, con la colaboración de los reconocidos músicos católicos Eloy Baeza y Azeneth González, ambos mexicanos, y del P. Jamed Pacheco, originario de Panamá.

Una canción nacida de la experiencia vocacional

El P. José compartió que “Tú me has llamado” fue la segunda canción que compuso en 2011 al ingresar al Seminario Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús, en la Diócesis de La Paz. La pieza se lanzó por primera vez en 2017, tras ganar un concurso de canto vocacional, y en esta nueva producción busca darle un nuevo impulso.

En ella, indicó el sacerdote, expresa que la experiencia que sustenta toda vocación “es la misericordia de Dios: su perdón que nos impulsa a un compromiso, a una respuesta, a una misión”.

Esta canción ha acompañado distintas etapas de su vida: su ingreso al seminario, sus años de estudio y, ahora, su ministerio sacerdotal. Según señaló, durante este tiempo ha comprendido que el llamado “es la respuesta al auxilio que todos gritamos. Vivimos confundidos, extraviados, y Dios busca conectar con nosotros para llenar nuestra vida de sentido”.

El P. José encontró en el arte un medio privilegiado para “transmitir el mensaje de Jesús, y la música es una manera bella de hacerlo”. Confesó que su gusto por componer nace de “la intención de evangelizar”.

Finalmente, destacó que el mensaje central de la canción es recordar que “todos estamos llamados. Dios tiene la iniciativa de acercarse, nos perdona y nos envía”. Y, como dice en la letra: “De tu gracia un instrumento quiero ser, un enviado, pregonero de tu amor…”.