El reconocido ministerio musical católico Jésed presentó “Santurrón”, un álbum doble de 16 canciones inéditas que, en palabras de su productor y compositor Fede Carranza, “es una invitación a recuperar esa mirada limpia y reconocer que todos llevamos en el corazón ese llamado universal” a la santidad.

Carranza explicó a ACI Prensa que la inspiración del título proviene de una experiencia de su infancia: “En la escuela me decían ‘santurrón’ porque jugaba a ser sacerdote o a fundar congregaciones religiosas. Mi niño interior creía, con una inocencia pura, en el llamado a la santidad”.

Con el paso del tiempo, admitió, “el pecado y las distracciones del mundo nos van alejando de esa verdad, y llegamos a vernos con cinismo, incapaces de anhelar la santidad. Si la alternativa es perder mi alma, prefiero mil veces que me llamen ‘santurrón’ antes que ser ‘normal’ para el mundo”.

El álbum, fruto de tres años de trabajo, cuenta la historia de un joven convertido que descubre que “la santidad no es perfección sino una vida de virtud vivida en relación con Dios, incluso en medio del pecado y el dolor”.

Según Carranza, “la santidad no es un premio que Dios da por portarse bien; es un estilo de vida, una elección consciente de vivir apartado para Él en todos los aspectos. No se consigue al llegar al cielo: se llega al cielo porque se vive en santidad aquí y ahora”.

Musicalmente, Santurrón recorre géneros como rock, pop, baladas, ritmos latinos y cantos de adoración característicos de Jésed, con interludios narrativos que “permiten que el oyente se identifique con el personaje principal en cualquier etapa de su vida de fe”.

Carranza espera que este álbum toque especialmente a quienes se sienten lejos de Dios: “Que descubran que la vida en santidad es profundamente atractiva. Que entiendan que vale la pena siempre, y que es el único camino para encontrar la verdadera felicidad”.

A pocos días de su lanzamiento, Santurrón ya es el mayor éxito del ministerio: “Para gloria de Dios, ha sido nuestro lanzamiento más exitoso: más de 100.000 reproducciones en streaming desde su estreno. Es una bendición ver cómo el ministerio crece y cómo, por pura gracia, podemos llegar a más corazones sedientos de Dios”.

Santurrón está disponible en todas las plataformas digitales y en una edición DELUXE con merchandising oficial y caja conmemorativa.