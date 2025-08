Cuando este cura sale al escenario, se cuelga al hombro la guitarra eléctrica y empieza a hacer retumbar a golpe de riff el mensaje de Cristo: “Mucha gente parece que asocia el rock a algo malo, pero nosotros lo que hacemos es, a través de la música, llevar el amor de Dios”, asegura el P. Curry de la diócesis de Alcalá de Henares (España) que junto a Alberto y Julio - también sacerdotes- forman el grupo de música católica La Voz del Desierto.

Su música —que suena también a rebeldía y a protesta— no está hecha para la liturgia, sino para ser escuchada en conciertos. “Los jóvenes están siempre con un casco (auricular) en la oreja puesto. Por lo que aprovechamos esta vía para proclamar la gloria de Dios“, explica a ACI Prensa.

Fascinado por el magnetismo que genera entre muchos jóvenes este tipo de música que corean a todo pulmón, quiere usarlo para transmitir a Jesucristo.

Por ello, deja de lado el tradicional órgano de la Misa para interpretar “ritmos con fuerza” a través de los que “meter contenido religioso en las letras y llegar directos al corazón”.

En 2018, durante 13 días los curas rockeros de La Voz del Desierto (LVD) hicieron una gira por Estados Unidos. Crédito: Cortesía diócesis de Alcalá de Henares (España)

El poder de atracción de un escenario

“A lo mejor yo me pongo a hablar en medio de la calle y no me va a escuchar nadie, pero en un escenario, con música, la gente se acerca”, relata el sacerdote. Y es entonces cuando llega “el momento de aterrizar”, de hacer presente el mensaje del Evangelio.

Todo empezó en Alcalá de Henares, donde se estaba formando como seminarista junto a Julio. Alberto era formador en el seminario y se los encontró tocando la guitarra en su habitación. Entonces les propuso cantar al final de una de las jornadas diocesanas que se organizan cada año. “Preparamos unas canciones y cantamos un poquito. A la gente le gustó mucho”, explica el P. Curry.

Este primer concierto fue una pequeña victoria tras la que “empezaron a llamarnos de las parroquias de la gente que había asistido a la jornada diocesana para amenizar sus propios encuentros con chavales”.

En sus conciertos hay tiempo para hacer breves catequesis entre canción y canción. Crédito: Cortesía diócesis de Alcalá de Henares (España)

Han grabado varios CD y hasta estuvieron de gira en Estados Unidos. “Al final se va pasando la voz de unos a otros y nos llaman para anunciar a Dios”, explica.

Tampoco faltan en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Hasta ahora la Voz del Desierto ha tocado en Madrid, en Panamá, en Lisboa y “en muchos otros encuentros de jóvenes”.

Aunque durante el Jubileo de los Jóvenes no han dado conciertos, se han dedicado a acompañar a los grupos de las parroquias y de las diócesis, “animando un poco la liturgia y compartiendo la alegría con los jóvenes”.

El P. Curry anima a un grupo de jóvenes antes de atravesar la Puerta Santa de San Pedro. Crédito: Cortesía P. Curry

Confesarse tras un concierto de rock

Durante los conciertos, el grupo no solo evangeliza con la música y sus letras, “también explicamos lo que hacemos, lo que vivimos y el sentido de las canciones”, explica el P. Curry.

Una especie de catequesis que sacude visceralmente a los que van a los conciertos. Entre canción y canción, este sacerdote suele preguntar al público: “Pero a ver, ¿desde cuándo no os confesáis?”.

Un día les sucedió algo memorable. Estaban dando un concierto en un pueblo y “había un hombre ateo, que llevaba años sin acercarse a nada de la iglesia pero le llamó la atención la música”.

“Estaba ahí abajo y al principio, empezó a decirnos alguna cosa un poco fea. Pero de repente algo le tocó en medio de ese concierto, y al acabar, según bajamos, se me acercó. Se me puso a llorar y me dijo: ‘Padre, ¿me podría confesar? Llevo años y años sin confesarme, pero esto que habéis dicho en esa canción me ha tocado y he experimentado algo’. Sé que Dios está llamando a algo”, narra.

Un ejemplo concreto de cómo esta música de altos decibelios puede ser también una herramienta poderosa de misión.

También en lugares donde el dolor es cotidiano

La Voz del Desierto también ha llevado su música a lugares donde el dolor es cotidiano como prisiones u hospitales.

Un día tocaron en una cárcel de menores en Extremadura (España): una experiencia espiritual que llegó a los corazones heridos de los jóvenes. “Estaban ahí, en el auditorio, moviéndose con el ritmo de la música y, en medio de su sufrimiento, pudimos anunciarles una palabra de salvación”, describe este sacerdote.

“Fue precioso. Los chavales, quizá otras cosas no les atraen, pero un concierto así… les atrajo, y vinieron muchísimos”, comenta con emoción.

Otro de los conciertos tuvo lugar en el hospital de parapléjicos de Toledo, donde también les fue posible llevar consuelo y alegría a través de la música. “Imagínate qué duro también, en un lugar así, anunciar a los enfermos este amor de Dios”, recuerda. La música, insiste, “te abre caminos de evangelización”.