El Secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, visitará el país africano de Burundi desde este 12 de agosto hasta el lunes 18.

Según informó Vatican News , el purpurado realizará este viaje tras haber recibido la invitación de la Iglesia local, así como de las autoridades del país.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El motivo principal de esta visita es participar en la clausura del Jubileo por los 60 años de relaciones diplomáticas entre Burundi y la Santa Sede.

Asimismo, la autoridad vaticana estará presente en la inauguración de un monumento dedicado al nuncio apostólico Mons. Michael Aidan Courtney, asesinado a tiros cuando ejercía su misión en Burundi hace 22 años.

Tras su fallecimiento en 2003, el entonces Secretario de Estado de la Santa Sede, el Cardenal Angelo Sodano, destacó que Mons. Courtney “se sacrificó por amor a África”.

“Día y noche, sin descanso, Monseñor Michael Courtney ayudó a los burundeses a restablecer el entendimiento y la concordia por medio del diálogo. No ahorró ningún esfuerzo por acercar a todos los burundeses, sin excluir a nadie”, dijo el Cardenal Sodano en aquella ocasión.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según recuerda el medio oficial del Vaticano, Mons. Michael Aidan Courtney ejerció un papel decisivo en el acuerdo firmado en noviembre de 2003 entre el Gobierno burundés y los rebeldes hutus.

El coche del prelado de origen irlandés fue alcanzado por varios disparos y el nuncio murió en el hospital a causa del impacto de una bala, el 29 de diciembre de 2003, a los 58 años.

Cabe recordar que, en 2023, al cumplirse 20 años de su fallecimiento, el arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, celebró una Misa de sufragio por el nuncio en la capilla irlandesa de las Grutas Vaticanas.

Según informó la cuenta oficial en X de la Secretaría de Estado, @TerzaLoggia, el Cardenal Parolin celebrará la Misa con los obispos de la Conferencia Episcopal de Burundi. También tendrá una reunión con el presidente Ndayishimiye y la firma de los Acuerdos específicos entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno.

El viernes 15 de agosto, Parolin celebrará la Misa en el Santuario Mariano de Mugera y luego visitará Guitega, la capital del país.

El 16 de agosto, el cardenal se reunirá con seminaristas y con los superiores mayores de las órdenes religiosas masculinas y femeninas. Posteriormente, tendrá lugar la inauguración del memorial a Mons, Michael Aidan Courtney, con la colocación de la primera piedra en el monumento.

El domingo 17 de agosto presidirá la Misa de clausura del Jubileo por los 60 años de relaciones diplomáticas de ambos estados. Antes de despedirse del país africano, visitará el Santuario Notre-Dame Trois Fois Admirable de Schoenstatt, donde el 7 de septiembre de 1990 San Juan Pablo II celebró la Eucaristía.