Reunidos del 30 de julio al 4 de agosto en Kigali, capital de Ruanda, los obispos de África y Madagascar presentaron un mensaje final tras su 20 Asamblea Plenaria, en el que reafirmaron que Cristo es la fuente de esperanza para el continente, y propusieron una visión pastoral para los años 2025–2050.

“Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y la razón por la cual llevamos la cruz a su lado”, expresaron los prelados del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) en su declaración, titulada “Cristo, fuente de esperanza, reconciliación y paz: la visión de la Iglesia-Familia de Dios en África para los próximos 25 años”.

Ante los numerosos desafíos que enfrenta el continente, como “la inseguridad, la violencia, el terrorismo, la pobreza, la mala gobernanza y la explotación de la religión con fines políticos”, los obispos señalaron que “estos retos persisten, pero no deben llevarnos a la desesperanza”.

“Con Cristo y por Él, una virtud esencial puede llenar nuestros corazones y permitirnos mirar el futuro con confianza y esperanza”, afirmaron.

En un contexto marcado por conflictos y marginación, SECAM hizo un llamado a los fieles a abrazar una esperanza activa, “una presencia en nombre del Señor Jesús junto a quienes sufren, padecen injusticia o son descartados por los poderosos de este mundo”.

“La esperanza cristiana no es una proyección mental desligada de la realidad. Es un compromiso activo”, subrayaron, e invocaron las palabras de San Juan Pablo II: “¡No tengan miedo! ¡Abran de par en par las puertas a Cristo y a su poder salvador!”

La reconciliación: camino de paz y justicia

El mensaje dedica una amplia reflexión a la necesidad de promover la reconciliación entre personas, comunidades y naciones: “Nadie gana verdaderamente en un conflicto, cualquiera sea su naturaleza. La reconciliación, el perdón y la paz son elementos esenciales para el desarrollo humano integral”.

“Llamamos a todos los bautizados en conflicto a la reconciliación y el perdón, para que la armonía establecida por el acto salvífico de Cristo se convierta en un estilo de vida para todos”, exhortaron.

La Iglesia en África debe educar para la paz

Conscientes del sufrimiento de los pueblos en zonas de conflicto, los obispos afirmaron que “la Iglesia debe comprometerse con más fuerza en la sensibilización y en acciones concretas por la paz”.

También hicieron un llamado directo a los gobernantes africanos: “Invitamos a nuestros líderes políticos a tener en el corazón el bienestar de sus pueblos, a proteger a los más débiles y a promover el diálogo y una mejor convivencia”.

Recordaron que el Papa San Pablo VI ya enseñaba que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, subrayando que “solo la paz enraizada en Cristo puede garantizar un ambiente sano y justo para el progreso social y económico”.

Una visión pastoral para 2025–2050

SECAM presentó también una visión estructurada en 12 pilares que orientarán la acción pastoral de la Iglesia en África durante los próximos 25 años:

Evangelización (educación católica y tradición teológica) Una Iglesia autosuficiente Modelo de liderazgo familiar Formación en discipulado misionero y sinodalidad Cuidado de la creación Juventud y renovación eclesial Justicia, paz y desarrollo humano integral Ecumenismo y diálogo interreligioso Misión en el entorno digital Salud del Pueblo de Dios Vida litúrgica de la Iglesia africana Iglesia y política