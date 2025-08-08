La Prefectura de la Casa Pontificia informó que el Papa León XIV se trasladará el domingo 17 de agosto a Albano para celebrar una Misa con los pobres.

A las 9:30 horas (hora local), el Santo Padre llegará al Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano, municipio italiano situado a 35 kilómetros del Vaticano que limita con Castel Gandolfo, para celebrar la Santa Misa con un grupo de personas necesitadas que reciben asistencia de Cáritas.

Al terminar la Misa, se dirigirá a Castel Gandolfo para presidir el rezo del Ángelus a las 12:00 horas desde la Plaza de la Libertad.

Además, según precisó la Diócesis de Albano, posteriormente compartirá un almuerzo con 100 personas de bajos recursos en el Borgo Laudato Si’, un proyecto ecológico y social inspirado en la encíclica del Papa Francisco.

Según informó Vatican News, el Obispo de Albano, Mons. Vincenzo Viva, aseguró estar “lleno de alegría” con el regreso del Papa León a Albano, donde permaneció durante sus vacaciones de verano desde el 7 al 22 de julio pasados.

Asimismo, aifimó que el Santo Padre aceptó la propuesta de Cáritas de almorzar con este grupo de personas. “Es la primera vez que León XIV se reunirá con los pobres durante su pontificado y estamos muy contentos de que comience con nuestra diócesis”, precisó.

El viernes 15 de agosto, el Santo Padre también viajará a Castel Gandolfo para presidir la Misa en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María en la parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanueva. Tras la Misa, también dirigirá el Ángelus desde la emblemática Plaza de la Libertad.

