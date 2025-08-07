El Papa León XIV expresó su pésame por el accidente de helicóptero ocurrido en Ghana en el que murieron ocho personas, incluidos dos ministros.

“El Papa León XIV envía sus condolencias por la muerte de los ministros, funcionarios del Gobierno y todas las personas que fallecieron en el accidente del helicóptero militar”, señala un telegrama firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, a Mons. Matthew K. Gyamfi, presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Encomendando las almas de los difuntos a la misericordia de Dios todopoderoso y con oraciones por aquellos que lloran su pérdida, especialmente sus familias, el Santo Padre asegura a la nación su cercanía espiritual en estos momentos difíciles”, concluye el texto dado a conocer este jueves por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Según informa BBC, los ministros de Defensa y Medio Ambiente de Ghana, junto a otras seis personas murieron cuando un helicóptero militar Z9 se estrelló en la región central de Ashanti.

El ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el ministro de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Ibrahim Murtala Muhammed, murieron en el accidente que el jefe de Estado Mayor, Julius Debrah, describió como una "tragedia nacional".

El ejército ghanés dijo que ya se han iniciado las investigaciones para conocer las causas del accidente.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, suspendió todas sus actividades programadas para el resto de la semana y declaró tres días de luto nacional a partir de este jueves 7 de agosto, y se ordenó que las banderas ondeen a media asta.

Otros de los fallecidos son el coordinador adjunto de seguridad nacional de Ghana y ex ministro de Agricultura, Alhaji Muniru Mohammed; Samuel Sarpong, vicepresidente del partido de gobierno, el Congreso Nacional Democrático; además de los tripulantes Peter Bafemi Anala, Manin Twum-Ampadu y Ernest Addo Mensah.