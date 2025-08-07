Walter Sánchez Silva

7 de agosto de 2025
02:52 p. m.

Ago. 7, 2025
02:52 p. m.

El Papa León XIV expresó su pésame por el accidente de helicóptero ocurrido en Ghana en el que murieron ocho personas, incluidos dos ministros.

“El Papa León XIV envía sus condolencias por la muerte de los ministros, funcionarios del Gobierno y todas las personas que fallecieron en el accidente del helicóptero militar”, señala un telegrama firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, a Mons. Matthew K. Gyamfi, presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana.

“Encomendando las almas de los difuntos a la misericordia de Dios todopoderoso y con oraciones por aquellos que lloran su pérdida, especialmente sus familias, el Santo Padre asegura a la nación su cercanía espiritual en estos momentos difíciles”, concluye el texto dado a conocer este jueves por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Según informa BBC, los ministros de Defensa y Medio Ambiente de Ghana, junto a otras seis personas murieron cuando un helicóptero militar Z9 se estrelló en la región central de Ashanti.

El ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el ministro de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Ibrahim Murtala Muhammed, murieron en el accidente que el jefe de Estado Mayor, Julius Debrah, describió como una "tragedia nacional".

El ejército ghanés dijo que ya se han iniciado las investigaciones para conocer las causas del accidente.

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, suspendió todas sus actividades programadas para el resto de la semana y declaró tres días de luto nacional a partir de este jueves 7 de agosto, y se ordenó que las banderas ondeen a media asta.

Otros de los fallecidos son el coordinador adjunto de seguridad nacional de Ghana y ex ministro de Agricultura, Alhaji Muniru Mohammed; Samuel Sarpong, vicepresidente del partido de gobierno, el Congreso Nacional Democrático; además de los tripulantes Peter Bafemi Anala, Manin Twum-Ampadu y Ernest Addo Mensah.

Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.