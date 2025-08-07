“El cristiano del siglo XXI, o será mártir o no será cristiano”, aseguró el Arzobispo de Santiago y Primado de Chile, Cardenal Fernando Chomali, al reflexionar sobre el papel de la fe en la vida pública.

Lo hizo durante una ponencia en el marco del seminario “Y en todo caridad”, que tuvo el propósito de reflexionar sobre el papel de la fe en la vida pública, con motivo del centenario de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI.

Inspiradas por la frase de San Agustín que da título al seminario, instituciones como la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, Comunidad y Justicia, la Fundación ConBoca, entre otras, organizaron esta actividad que buscó plantear la caridad como eje articulador de toda acción social, cultural y política.

En ese marco, el Arzobispo de Santiago y primado de Chile, Cardenal Fernando Chomali, abordó distintos temas, abriendo su ponencia con una afirmación sobre la realidad actual: “Estamos hartos de todo: de palabras, de discursos, de libertades entre comillas. Pero al mismo tiempo, estamos llenos de nada”.

Al referirse al papel de la fe en la sociedad actual, y la necesidad de una espiritualidad sólida, el purpurado consideró que “hoy necesitamos testigos. Más que maestros, gente que conozca a Jesús, que lo ame, que lo siga. No por ideas, sino por la vida”.

Asimismo, alertó sobre dos tentaciones comunes en torno a la fe: espiritualizarlo todo y replegarse en pequeños círculos. “La Iglesia no puede encerrarse. No se trata de hacer misiones de vez en cuando, sino de vivir con actitud misionera. Lo que atrae no son los discursos, sino los hechos”, observó.

El Cardenal Chomali afirmó que “el cristiano del siglo XXI, o será mártir o no será cristiano”, aclarando que “no se trata de buscar la persecución, sino de vivir con radicalidad. Obedecer a Dios antes que a los hombres”.

“Evangelizar es por naturaleza un acto político”

El Arzobispo de Santiago profundizó sobre la importancia de la fe en la transformación social, afirmando que “todo proyecto humano sin gracia termina en frustración”.

En esa línea, advirtió que la caridad no puede reducirse a cordialidad o filantropía, sino que “debe ser el alma de la política cristiana”, y eso requiere “formación, oración y coherencia”.

Haciendo una distinción sobre la política y la ideología, el cardenal aseguró que “evangelizar es por naturaleza un acto político, porque busca el bien común”.

Como ejemplo, señaló: “Decir ‘no matar’, ‘no mentir’ ya es una intervención política. No desde la ideología, sino desde el Evangelio”, aclaró.

Lo mejor que se puede ofrecer a la sociedad, sostuvo, es anunciar a Cristo, porque “desde Él se entiende la dignidad humana. Y sólo desde Él podemos vivir con esperanza”, concluyó.