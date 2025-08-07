Las intensas lluvias en el sur del estado de Veracruz (México), provocadas por la Onda Tropical número 20, ocasionaron el accidente de un grupo de sacerdotes de la diócesis de San Andrés Tuxtla que se desplazaba por una carretera. En el incidente el P. Edgardo Camilo Antonio perdió la vida.

El vocero diocesano, P. Teódulo Morales Mezo, informó que el sacerdote participó el martes 5 de agosto en un encuentro con antiguos compañeros de generación y, más tarde, visitó a su familia en otro municipio. Alrededor de las 10 de la noche emprendió el regreso a su comunidad con sus amigos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Sin embargo, indicó el vocero, aproximadamente a las 11 de la noche “la furia de la naturaleza se desató. Una tormenta torrencial, acompañada de fuertes lluvias, sorprendió a los sacerdotes en la carretera. La lluvia no cesaba, y a la medianoche, los ríos comenzaron a crecer con una violencia inusitada”.

“La corriente, embravecida por la intensa precipitación, arrastró la camioneta en la que viajaban. Mientras sus amigos lograron escapar del vehículo y del torrente, el Padre Edgardo quedó atrapado”, agregó el P. Morales Mezo.

Las lluvias, especialmente intensas en las cuencas del sur, afectaron varios puntos del territorio veracruzano, según informó la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz que emitió ese día alertas sobre tormentas fuertes en distintas regiones del estado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El P. Morales Mezo explicó que el vehículo en el que se trasladaban los sacerdotes fue arrastrado por la creciente del arroyo La Pita, que cruza un tramo de la carretera.

En ese lugar, “se localizó la camioneta del Padre Edgardo, destrozada por la fuerza del agua, pero de él no había rastro”. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a autoridades y pobladores utilizando cuerdas para rescatar el vehículo.

#SanJuanEvangelista

La Diócesis de San Andrés Tuxtla confirmó el deceso del sacerdote Edgardo Camilo Antonio, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el interior de su camioneta, en un tramo carretero entre las comunidades de Juanita y La Lima, en el municipio de San Juan… pic.twitter.com/ckfSrhxgyW — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) August 7, 2025

Fue hasta dos horas después, añadió el portavoz, que finalmente se halló el cuerpo del sacerdote.

“Un hombre de fe y bondad”

El vocero señaló que para la comunidad, esta noticia “cayó como un jarro de agua fría” y dejó “un vacío irreparable, no sólo en su familia y amigos, sino también en los corazones de aquellos a quienes dedicó su vida al servicio de Dios”.

Recordó al P. Edgardo como “un hombre de fe y bondad, permanecerá viva en el recuerdo de todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo”.

Asimismo, indicó que esta tragedia “sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento”.