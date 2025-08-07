La Conferencia Episcopal Italiana reiteró su cercanía a las comunidades de Tierra Santa afectadas por “años de violencia” y el conflicto que “está sembrando muerte y destrucción”.

En un reciente comunicado, la Conferencia Epicopal Italiana (CEI) remarcó que, en esta región tan martirizada, el Servicio Nacional para las Intervenciones Caritativas para el Desarrollo de los Pueblos ha financiado 143 proyectos por un valor de casi 43 millones de euros.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Asimismo, en los últimos meses, ante la emergencia provocada por el cierre de otros hospitales y la gran afluencia de refugiados, los obispos italianos indican que fue necesario financiar el hospital de Karak, gestionado por las Misioneras Combonianas en la frontera con Cisjordania, y en estos días se han destinado 300.000 euros adicionales.

Además, a través de Cáritas Italiana, se han apoyado proyectos de Cáritas Jerusalén y de otros socios de la sociedad civil palestina e israelí.

En los últimos dos años se han destinado un total de 1.645.000 euros para hacer frente a la emergencia humanitaria, ofrecer atención médica y apoyo psicosocial a las familias de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania.

También han apoyado proyectos para iniciar procesos de rehabilitación socioeconómica y “tejer un diálogo entre israelíes y palestinos, sin perder nunca la esperanza de una paz duradera”, se lee en el comunicado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Estamos cerca de la comunidad de Tierra Santa con la oración y con la ayuda concreta: su dolor es nuestro dolor, sus lágrimas son nuestras lágrimas”, afirmó el Cardenal Matteo Zúñiga, Arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI.

El purpurado también aseguró que “no nos acostumbremos al grito que día y noche se eleva a Dios, pero también llega a nuestros oídos”.

“Estar presentes marca la diferencia y realmente promueve la paz, una paz que Tierra Santa y el mundo entero necesitan”, concluyó.