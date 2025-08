Aunque la fiesta de San Juan Vianney, Cura de Ars, es el 4 de agosto, el centenario de su canonización se celebró a principios de este año, el 31 de mayo. Es un momento providencial para reflexionar sobre sus enseñanzas y guía, impartidas en sermones a sus fieles en Ars (Francia) y luego a los miles de peregrinos que acudían a la pequeña aldea.

Si bien en muchos sermones no se anduvo con rodeos sobre el pecado y la posibilidad del infierno mientras intentaba salvar a las almas descuidadas y pecadoras, también enfatizó la misericordia de Dios para atraer a los pecadores, a quienes atraía por miles mientras pasaba incontables horas en el confesionario.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Veamos algunas formas de demostrar con qué facilidad sus advertencias se aplican a lo que vemos que sucede en el mundo hoy en día, y a un ritmo mucho mayor.

En un sermón, el Cura de Ars señala el terrible estado del alma tibia:

“Esa alma que quisiera ser mundana sin dejar de ser hija de Dios. Verás a esa persona postrarse en un momento ante Dios, su Salvador y su maestro, y al siguiente postrarse de igual manera ante el mundo, su ídolo. (...) Ama a Dios. O mejor dicho, quisiera amarlo, pero también quisiera complacer al mundo. Entonces, cansado de querer rendirle su lealtad a ambos, termina entregándose sólo al mundo”.

En otras palabras, como dijo nuestro Señor, no se puede servir a dos señores.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Hacer que nuestras acciones sean dignas

San Juan María Vianney quería enseñar a los pecadores a arrepentirse y cambiar:

“Jesucristo, con sus sufrimientos y su muerte, ha hecho meritorias todas nuestras acciones, de modo que para el buen cristiano no hay movimiento de nuestro corazón ni de nuestro cuerpo que no sea recompensado si las realizamos por Él”.

Nuevamente explica:

“Sígueme un momento y sabrás cómo hacer que todas tus acciones sean meritorias para la vida eterna sin cambiar nada. En tu comportamiento, sólo tienes que tener en mente agradar a Dios en todo lo que hagas. Y añadiría que, en lugar de dificultar tus acciones al hacerlas por Dios, las harás, al contrario, mucho más placenteras y menos arduas”.

Esa práctica debe comenzar diariamente.

¿Cómo empezar el día? Él aconseja:

“Por la mañana, al despertar, piensa de inmediato en Dios y haz rápidamente la señal de la cruz, diciéndole: «Dios mío, te doy mi corazón». Y ya que eres tan bueno como para darme un día más, concédeme la gracia de que todo lo que haga sea para tu honor y para la salvación de mi alma. Esta es la oración de ofrecimiento matutino”.

El Cura de Ars vuelve a explicar este ofrecimiento:

“Simplemente ofrece todas tus dificultades a Dios y renueva este ofrecimiento de vez en cuando. Así tendrás la felicidad de atraer la bendición del cielo sobre ti y sobre todo lo que haces. Piensa, querido hermano, en cuántas obras de virtud puedes practicar comportándote así, sin cambiar nada de lo que haces”.

“Si trabajas con el fin de agradar a Dios y obedecer sus mandamientos, que te ordenan ganarte el pan con el sudor de tu frente, eso es un acto de obediencia. Si quieres expiar tus pecados, estás haciendo un acto de penitencia. Si quieres obtener alguna gracia para ti o para los demás, es un acto de esperanza y de caridad. ¡Oh, cuánto podríamos merecer el cielo cada día, mis queridos hermanos, cumpliendo con nuestros deberes, pero haciéndolos por Dios y la salvación de nuestras almas!”.

¿Y para cualquier trabajo?

“Antes de comenzar vuestro trabajo, queridos hermanos, no dejen nunca de hacer la señal de la cruz”, aconseja Vianney.

También dice:

“La señal de la cruz es el arma más terrible contra el diablo. Por eso, la Iglesia desea no sólo que la tengamos siempre presente para recordarnos cuánto valen nuestras almas y cuánto le costaron a Jesucristo, sino también que la hagamos en todo momento: al acostarnos, al despertar, por la noche, al levantarnos, al emprender cualquier acción y, sobre todo, cuando seamos tentados. Podemos decir que un cristiano que se persigna ante la cruz con auténticos sentimientos religiosos, es decir, con plena conciencia de la acción que realiza, hace temblar el infierno. Pero cuando hacemos la señal de la cruz, no debemos hacerlo por costumbre, sino con respeto, atención y reflexión. ¡Ah, Señor, con qué devoto temor deberíamos sentirnos al persignarnos y recordar que estamos pronunciando todo lo que consideramos santo y más sagrado en nuestra religión!”

Importancia de la religión

Nuevamente afirma: “¡Cuán feliz sería el hombre, incluso en esta tierra, si conociera su religión!” Porque, continúa:

“Ni las riquezas, ni los honores, ni la vanidad pueden hacer feliz al hombre durante su vida en la tierra, sino sólo el apego al servicio de Dios, cuando tenemos la suerte de darnos cuenta de ello y de llevarlo a cabo adecuadamente”.

“¡Qué poder posee quien está cerca de Dios cuando lo ama y le sirve fielmente! Ay, mis queridos hermanos, cualquiera que sea despreciado por la gente del mundo, que parezca insignificante y humilde, mírenlo cuando domina la voluntad y el poder de Dios mismo. Miren a Moisés, quien obliga al Señor a conceder el perdón a 300.000 hombres que eran realmente culpables. … Miren a los apóstoles: simplemente porque amaron a Dios, los demonios huyeron ante ellos, los cojos caminaron, los ciegos vieron, los muertos resucitaron”.

No hay que estar en el lado opuesto, advierte con énfasis:

“Ahora, observen a toda esa gente impía y a todos esos famosos del mundo, con todo su ingenio y conocimiento para lograrlo todo. ¡Ay! ¿De qué son realmente capaces? De nada en absoluto. ¿Y por qué no? A menos que sea porque no están apegados al servicio de Dios. Pero ¡cuán poderoso y feliz a la vez es quien conoce su religión y practica lo que ésta manda!”

“¡Ay, mis queridos hermanos, el hombre que vive según la dirección de sus pasiones y abandona el servicio de Dios es infeliz y capaz de muy poco!”

Pero por el contrario, predica:

“Sólo el servicio a Dios nos consolará y nos hará felices en medio de todas las miserias de la vida. Para lograrlo, no necesitas dejar ni tus pertenencias, ni a tus padres, ni siquiera a tus amigos, a menos que te lleven al pecado. No tienes por qué ir a pasar el resto de tu vida en el desierto para llorar allí tus pecados. Si eso fuera necesario para nosotros, de hecho, nos alegraríamos mucho de tener tal remedio para nuestros males”.

“Pero no, un padre y una madre de familia pueden servir a Dios viviendo con sus hijos y criándolos cristianamente. Un siervo puede servir fácilmente a Dios y a su amo, sin que nada lo detenga. No, queridos hermanos, el estilo de vida que significa servir a Dios no cambia nada en todo lo que tenemos que hacer. Al contrario, simplemente hacemos mejor todo lo que debemos hacer”.

La misericordia de Dios

Si bien el Cura de Ars tenía mucho que decir sobre el pecado y el camino al infierno, y quería inculcarlo y asustar de buena manera a aquellos que son simplemente indecisos y no se preocupan por vivir una vida buena, Juan María Vianney quería hacer que el amor y la misericordia de Dios predominaran, especialmente en sus últimos sermones.

Tomemos, por ejemplo, sus consejos sobre la Misa —y ejemplos de la Misa diaria—:

“No, queridos hijos, no debemos temer que la Misa nos impida cumplir con nuestros asuntos temporales; es todo lo contrario. Podemos estar seguros de que todo irá mejor e incluso nuestros negocios prosperarán mejor que si tenemos la desgracia de no asistir a Misa… Quienes asisten con frecuencia a la Santa Misa administran sus asuntos mucho mejor que quienes, por su poca fe, creen que no tienen tiempo para Misa. ¡Ay, si tan solo pusiéramos toda nuestra confianza en Dios y dependiéramos de nuestros propios esfuerzos para nada, cuánto más felices seríamos!”.

Como lo resumió en otra ocasión:

“Asistir a Misa es lo más importante que podemos hacer”.

Luego está el tema de la oración. Dice que una iglesia católica es “la morada de Aquel que me ama más que a sí mismo, pues murió por mí, cuyos ojos compasivos están atentos a mis acciones, cuyos oídos están atentos a mis oraciones, siempre dispuestos a escucharlas y a perdonar”.

Continúa:

“¡Oh, cuántas cosas tengo que decirle, cuántas gracias tengo que pedirle, cuánta gratitud tengo que mostrarle! Le hablaré de todas mis preocupaciones, y sé que me consolará. Le confesaré mis faltas, y me perdonará. Le hablaré de mi familia, y la bendecirá con toda clase de misericordias. Sí, Dios mío, te adoraré en tu santo templo, y regresaré de allí lleno de toda clase de bendiciones”.

Confesión y Misericordia

“La misericordia de Dios es como un torrente desbordante”, dice Vianney. “Arrastra corazones a su paso”.

Haciendo eco de la parábola del Buen Pastor, dice: “No es el pecador el que vuelve a Dios para pedir perdón, sino es Dios quien corre tras el pecador y lo hace volver a él”.

Al mismo tiempo, “El buen Dios siempre está dispuesto a recibirnos. ¡Su paciencia nos espera!”

También explica la Divina Misericordia de Dios de esta manera:

“Hay quienes le dan al Padre Eterno un corazón duro. ¡Qué equivocados están! El Padre Eterno, para desarmar su justicia, le dio a su Hijo un corazón excesivamente bueno: no se da lo que no se tiene”.

Esto sigue lo que hemos aprendido de Santa Faustina, Jesús y el mensaje de la Divina Misericordia. Vianney dice:

“Hay quienes dicen: ‘He hecho demasiado mal, Dios no puede perdonarme’. Esto es una blasfemia. Es ponerle un límite a la misericordia de Dios, que no tiene límites: es infinita”.

Y otra vez:

“Nuestras faltas son granos de arena al lado de la gran montaña de las misericordias de Dios”.

Una vez confesados los pecados, la gente no debería tener que preocuparse porque, como enseña Vianney:

“Cuando el sacerdote da la absolución, sólo debemos pensar en una cosa: que la sangre del buen Dios fluya sobre nuestra alma para lavarla, purificarla y hacerla tan hermosa como era después del bautismo”.

Y otra vez:

“El buen Dios, en el momento de la absolución, arroja nuestros pecados tras sus hombros, es decir, los olvida, los aniquila: nunca volverán a aparecer. … Ya no se hablará de pecados perdonados. Han sido borrados; ¡ya no existen!”.

Junto con sus otras predicaciones, podemos concluir con él: “Si entendiéramos bien lo que es ser hijo de Dios, no podríamos hacer el mal”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register