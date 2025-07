La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado especial a la juventud del país a participar en el Jubileo de los Jóvenes entre el 28 de julio y el 3 de agosto, destacando que será celebrado “también aquí en México”.

En un video mensaje, Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de México y secretario general de la CEM, dirigió el mensaje “a ti que crees, pero te has alejado de Cristo. A ti que no crees, pero sí oras. A ti que sueñas, pero no encuentras los caminos para realizarte. A ti que caminas con esperanza, pero muy seguido te encuentras confundido”.

Joven, no renuncies a tus sueños… ¡pero asegúrate en quién pones tu esperanza!



“Sí, a ti, joven, que llevas fuego en el corazón. Hoy te queremos invitar a no renunciar a tus sueños”, expresó.

El prelado mexicano dirigió su mensaje a cada joven: “Tus sueños te hacen vivir, impulsan tus decisiones y te colman de felicidad. Por eso no renuncies a tus sueños, pero asegúrate bien en quién pones tu esperanza para cumplirlo. Así es, la esperanza es esa voz interior que te sigue motivando a vivir y soñar”.

“La esperanza es esa luz al final del túnel que te asegura que puedes seguir caminando. Esa esperanza no es una cosa, no es dinero, éxito o fama, mucho menos va a ser la droga o la violencia. Esta esperanza es alguien, es Jesús”, aseguró.

Cristo, continuó, “es la esperanza que no defrauda y por eso te invitamos a abrir tu corazón a Cristo, precisamente para celebrar que la esperanza de los jóvenes está puesta en Jesús”.

¿Qué es el Jubileo de los Jóvenes?

El Jubileo de los Jóvenes es una de las jornadas jubilares convocadas por el Papa en el marco del Año Jubilar de la Esperanza, y espera congregar a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo en Roma. De acuerdo a la guía oficial difundida por el Vaticano, se tienen previstas diversas actividades en Roma durante esos días, incluidas “actividades culturales, artísticas y espirituales”.

El 29 de julio se celebrará una Misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro, y el viernes 1 de agosto se tendrá una Jornada Penitencial en el Circo Máximo de Roma.

Después de un “momento de entretenimiento con música y testimonios”, los jóvenes participarán de la Vigilia de oración con el Papa León XIV en Tor Vergata. Al día siguiente, para concluir el Jubileo de los Jóvenes, el Santo Padre presidirá la Misa en Tor Vergata.

“También aquí en México celebraremos” el Jubileo de los Jóvenes

Mons. Pérez Villarreal invitó a los jóvenes mexicanos “a participar en el Jubileo de la Esperanza del 28 de julio al 3 de agosto”, y destacó que “jóvenes de todo el mundo se reunirán en Roma para renovar su esperanza junto con el Papa”.

“Oremos por ellos para que en verdad abran su corazón a Cristo”, alentó, y destacó a continuación que “también aquí en México celebraremos en muchas parroquias por todo el territorio nacional el Jubileo de los Jóvenes”.

“Acércate a tu parroquia, busca al grupo de jóvenes y celebremos juntos que Cristo es nuestra esperanza, nuestra única y verdadera esperanza”, animó, y concluyó: “Participa y construyamos juntos la esperanza que Cristo nos ha ofrecido”.