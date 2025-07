La exmodelo Ania Goledzinowska ha narrado en un libro cómo fue rescatada de la posesión diabólica gracias a una vida de oración en Medjugorje y a someterse a seis años de exorcismos semanales en los que participó, entre otros, el P. Gabriele Amorth.

Nacida en octubre de 1982 en Varsovia (Polonia), Ania viajó a Italia en busca de una oportunidad de desarrollo profesional y vital, donde ejerció como modelo y ganó fama en el país, llegando a estar en el entorno del presidente Silvio Berlusconi, ya que mantuvo una relación con su sobrino, Apolo Enricco Beretta, hijo de la hermana del mandatario.

En 2010 estalló el escándalo bunga bunga sobre fiestas privadas en las que participaba Berlusconi y sobre las que se realizaron acusaciones de prostitución, abuso de poder y corrupción. Condenado en 2013, el mandatario quedó absuelto en 2015, porque no se pudo probar que él supiera que una de las involucradas era menor de edad.

En una reciente entrevista con el diario La Stampa , Goledzinowska explica que, aunque no estuvo relacionada con esta circunstancia, el escándalo le afectó profundamente.

Tanto, que decidió trasladarse a Medjugorje (Bosnia Herzegovina), donde vivió tres años en una comunidad religiosa y redescubrió la fe y el valor de la pureza, lo que le llevó a fundar en 2011 Cuore Piuri Italia y escribir varios libros sobre esta virtud.

Su zozobra interior hizo que consultara a fray Cipriano de Meo, sacerdote capuchino y exorcista, discípulo de San Pío de Pietrelcina. En un primer momento, el franciscano consideró que debía consultar con un psiquiatra. Sin embargo, sucedió algo inesperado al bendecirla.

“Cuando me puso las manos encima pasó de todo. Había seis personas en la habitación y no pudieron detenerme. Mi cabeza dio un giro de 180 grados y me lancé contra el padre Cipriano con una fuerza sobrehumana, insultándole y maldiciéndole con voces masculinas que nada tenían que ver con las mías”, relata la exmodelo.

Así prosiguió un periodo de conversión a la fe católica y de intensa lucha con el demonio, con exorcismos semanales, dirigidos por el P. De Meo, el P. Gabriele Amorth, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, y el P. Antonio Mattatelli, exorcista de la Diócesis de Tricarico (Italia).

“Volver después de los exorcismos a la vida ordinaria fue devastador”

Retirada en Medjugorje, cada siete días tomaba el ferry hacia Italia para ser bendecida con el ministerio católico del exorcismo. Para ella fue especialmente doloroso: “Muchas víctimas de posesión dicen que no recuerdan nada. Yo, por desgracia, lo recuerdo todo. Era como si el cerebro se partiera. Volver después de los exorcismos a la vida ordinaria fue devastador porque eran dos realidades opuestas”.

En paralelo, pidió ayuda a algunos psiquiatras e incluso llegó a estar ingresada durante 15 días, pero no tenía esquizofrenia ni trastornos psiquiátricos y los psicofármacos no le hicieron ningún efecto.

En Medjugorje, contrajo matrimonio con un hombre, pero el sacramento fue declarado nulo, “porque había ocultado verdades importantes”, detalla la exmodelo. Así, decidió retornar a Italia, a Milán, pero lejos del lujo de antaño. Vivía en una pequeña habitación en una casa compartida con otras siete personas.

Allí se reencontró con el sobrino de Berlusconi y trataron de reconstruir su relación anterior. No fue posible.

“Puedes perderlo todo si no tienes fe”

A lo largo de siete años, Ania Goledzinowska ha permanecido alejada de los focos y de un ambiente que “si bien me daba tanto, me vaciaba y no me dejaba libre para ser yo misma. La riqueza en la que estaba inmersa y la visibilidad de la situación creaban un vacío en mí en lugar de llenarlo”.

“Más tarde me di cuenta de que lo que faltaba era espiritualidad. Puedes perderlo todo si no tienes fe. Lo que posees se desvanece si, como yo, te sientes violado en el alma", como a ella le sucedió.

Parte de esta experiencia la compartió el pasado mes de mayo en el Curso Internacional de Exorcismo y Oración de Liberación que tuvo lugar en el Pontificio Regina Apostolorum Ateneo en Roma.

El próximo mes de septiembre se publica en Italia su nuevo libro Cara a cara con el demonio. Una historia real en el que narra con detalle las cientos de horas de exorcismos, muchos de los cuales quedaron grabados y ella misma los ha compartido a través de su página en Facebook .