La hermana Angela Musolesi nació en la pequeña localidad italiana de Budrio el 8 de diciembre de 1954, el día en que se cumplía el centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.

Monja franciscana, colaboró durante 28 años con el sacerdote y exorcista italiano P. Gabriel Amorth, ayudándole en su ministerio. Para expandir el legado del P. Amorth, fallecido el 16 de septiembre de 2016 en Roma a los 91 años, fundó la asociación Hijos de la Luz.

La Editorial San Pablo acaba de publicar en España la traducción al español de Tú eres mi ruina, un libro en el que explica las causas de las posesiones diabólicas y ofrece herramientas eficaces para hacer frente a la acción del maligno.

Lo hace refiriéndose muy en especial al ámbito de la familia, campo en el que la Virgen de Fátima profetizó que se librará la batalla definitiva del diablo contra Dios y los hombres.

A menos de 300 metros de la estatua dedicada al ángel caído en el Parque del Retiro de Madrid, donde tiene lugar la Feria del Libro, la hermana Musolesi conversó con ACI Prensa sobre su última obra.

ACI Prensa: Que el diablo le diga “Tú eres mi ruina”, ¿es una voz desesperada del maligno o una tentación para aumentar su ego?

Hna. Angela Musolesi: No, es un miedo que me tiene el demonio. Dijo textualmente: “Hermana de mierda, tú eres mi ruina. Me tiene miedo. Como le tenía miedo a don Gabriele Amorth”.

ACI Prensa: ¿Cómo es que el diablo tiene miedo a un ser humano?

Hna. Musolesi: Porque tenemos a Jesús dentro de nosotros, tenemos la resurrección de Jesús dentro de nosotros. [El diablo] lo sabe bien, y algunas veces nos ha dicho: “Sabemos que ya nos has vencido”. Hablamos en el nombre de Jesús, así que ya hemos vencido a todos los demonios, aunque quizás a veces tengamos un poco de miedo. Yo, no.

ACI Prensa: Pero usted y el P. Amorth son los navy seals (fuerza de élite de la Marina de Estados Unidos) del enfrentamiento con el demonio. ¿Cómo hacemos los católicos de a pie, para que el demonio nos tema?

Hna. Musolesi: Con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo molesta mucho al demonio. Es el espíritu de Jesús resucitado. A veces, cuando he rezado sobre una persona invocando al Espíritu Santo, el demonio ha gritado: “Me haces daño, me haces daño”. Sólo con el Espíritu Santo. Cuanto más tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, más tenemos el coraje de Jesús. Como dice San Pablo en la Segunda Carta a Timoteo: “Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de coraje, de fuerza, de sabiduría, de luz”.

Estatua al ángel caído situada en el parque del Retiro en Madrid. Crédito: Nicolás de Cárdenas / ACI Prensa.

ACI Prensa: El libro que acaba de publicar trata de dar a conocer mejor al enemigo. ¿Por qué es importante este objetivo?

H. Musolesi: Para entender su acción, cómo actúa en el mundo y dentro de nosotros, en nuestras mentes. Porque trata de golpear principalmente las facultades intelectuales y, a través de eso, el corazón. Desde la mente, desde la cabeza, a través del cerebro nos confunde.

La acción más extendida en el mundo es la de Lucifer, que es el espíritu de la confusión mental, del oscurecimiento de la inteligencia, de la incapacidad de tomar decisiones y luego también de la locura, del suicidio, de la muerte. Esto es lo que ocurre en los jóvenes, que ya no tienen a Jesús como punto de referencia.

ACI Prensa: Comenzó su apostolado en las prisiones: ¿Se mueve bien el diablo entre rejas?

H. Musolesi: Se mueve bien en la sociedad. Ciertamente los presos, los convictos, son los que más sufren. Pero puedo decirte que cuando fui a la cárcel durante diez años, iba y les llevaba a Jesús. Invocaba al Espíritu Santo, les hacía las oraciones de liberación y curación y a la siguiente vez los presos me decían: hermana, ¿sigues haciendo esa oración?

“La acción más extendida en el mundo es la acción ordinaria del demonio, la confusión mental”

ACI Prensa: También tiene en su corazón un gran impulso en favor del ecumenismo…

H. Musolesi: Absolutamente, sí.

ACI Prensa: ¿Los diferentes grupos cristianos somos más afines en cuanto a cómo concebimos al diablo que en otros asuntos doctrinales? ¿Es un punto de unión que favorece la comunión?

H. Musolesi: Sí, absolutamente. También porque, por ejemplo, los hermanos evangélicos y todos los protestantes en general tienen una gran devoción al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como hemos dicho, es lo que molesta mucho al diablo, porque es el espíritu de Jesús. Este es un punto en común. Incluso la parte final del Padrenuestro —“líbranos del mal”—, cuando el demonio se manifiesta, repetida varias veces, le hace gritar.

Lo más difícil es conseguir que el demonio se manifieste, se haga visible a través de una persona que tiene una acción del demonio. Pero la acción más extendida en el mundo es la acción ordinaria del demonio, la confusión mental. Hace creer que no existe, hace creer que no crea problemas.

La enseñanza que ya difundió el padre Gabriele Amorth es importante porque dice: Mirad, el demonio está actuando fuerte en el mundo, hay que hablar más de él y cualquier persona, aplicando las palabras de Jesús “quien cree en mí, debe —no puede, debe— mandar al demonio, curar a los enfermos y resucitar a los muertos”.

Así que cualquiera de nosotros, un laico o una monja o un sacerdote normal, debe mandar al diablo, no tener miedo. Esta enseñanza se discute a veces en la Iglesia Católica porque hay sacerdotes que dicen que no, que un sacerdote normal, una monja normal, un laico no puede hacer eso.

Pero Jesús fue claro. Jesús dijo: “Quien cree en mí no debe tener miedo del diablo” y debe hacer estas cosas. Esta es la novedad de la enseñanza de Don Gabriel Amorth, que nosotros estamos continuando. Digo nosotros porque yo fundé los Hijos de la Luz cuando él vivía y estamos continuando sus enseñanzas.

ACI Prensa: Diga algo del libro que sea especial, que invite a la gente a tenerlo en sus manos. ¿Qué novedades trae este libro?

Hna. Musolesi: Más que la explicación del demonio, es cómo liberarse del demonio, cómo liberar los matrimonios. Se explica muy bien cómo reconocer la acción del demonio en los matrimonios que están a punto de romperse. Lo que una persona, un laico, una esposa puede hacer por su marido si tiene dificultades de fidelidad, o una madre puede hacer por sus hijos. Esto es muy importante, el libro es importante para esto. Es la aplicación práctica de cómo liberarse de la acción del demonio.

“Los más afectados en nuestra sociedad son el matrimonio y los sacerdotes”

ACI Prensa: ¿Es una respuesta a lo que dice la Virgen de Fátima de que la última batalla sería en la familia?

H. Musolesi: Sí, es verdad. Nuestra Señora de Fátima nos pidió que la nombrásemos patrona, y es la patrona de los Hilos de Luz. Y ella vino a una reunión de oración que yo tenía hace algunos años. María de Fátima, vieron nuestra reunión. Yo estaba haciendo una liberación de un ritual vudú, estaba en la parte de atrás de uno y dijeron “María está hablando”.

Me levanté y se podía oír la voz a través de la persona de María diciendo: “Te necesito, el mundo te necesita”. Y las otras personas que estaban presentes me señalaron que era el día, el aniversario de cuando mostró en Fátima el infierno a los niños. Era el mismo día. Yo no lo recordaba.

Pero es la aplicación de los principios de Fátima. Cuidado que existe el infierno, cuidado que se puede hacer esto, cuidado que se derrumba el matrimonio. Esto está escrito en el libro. Los más afectados en nuestra sociedad son el matrimonio y los sacerdotes.