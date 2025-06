Por primera vez en 20 años, el Gobierno del Principado de Asturias (España) ha decidido no retransmitir la Misa del Día de Covadonga, patrona de la región, lo que aviva el conflicto que mantiene con el Arzobispo de Oviedo debido a su desacuerdo con el contenido de sus recientes homilías.

El Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Asturiana, que cuenta con una mayoría de los vocales nombrados a petición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que también lidera el Ejecutivo regional, aprobó no ofrecer la emisión completa de la Eucaristía, como se viene haciendo desde el año 2006.

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha denunciado que esta decisión “supone un retroceso en el respeto” a este derecho fundamental y subraya que se trata de “una forma de discriminación” que afecta a miles de asturianos, “especialmente personas mayores, enfermas o que residen fuera”.

Para esta organización civil que lleva casi dos décadas velando por la libertad religiosa y de conciencia —denunciando su vulneración y elaborando informes que son tenidos en cuenta en el ámbito internacional—, con este tipo de decisiones “el laicismo beligerante avanza día a día”.

En una carta dirigida al presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, el OLRC pide que “por respeto y defensa de la libertad religiosa, reconsidere la decisión”, debido a que la celebración de la Eucaristía cada 8 de septiembre, en el Santuario de Covadonga, “representa mucho más que un acto religioso: es una tradición que une a todos los asturianos, dentro y fuera de esta tierra”.

“Suprimir su retransmisión es excluir a miles de personas que desean vivir este día de una forma especial, especialmente mayores, enfermos o personas que residen fuera de Asturias”, concluye el OLRC.

Críticas al arzobispo por sus homilías

Aunque la decisión de no transmitir la Misa completa fue tomada el pasado mes de enero, no ha trascendido hasta hace unos días y se produce en un ambiente de tensión institucional fomentada por el Principado de Asturias y la Delegación del Gobierno, que han descalificado al Arzobispo de Oviedo por predicar conforme a la doctrina cristiana.

La última vez que el presidente del Principado, Barbón y la Delegada del Gobierno, la también socialista Adriana Lastra, acudieron a la Misa del Día de Covadonga en su santuario, fue en 2023.

En aquella ocasión, Mons. Sanz Montes, refirió durante su homilía que durante la Jornada Mundial de la Juventud, se había hablado de ecología, “pero sin la carga ideológica de la Agenda 2030”, sino con un enfoque de defensa de la vida.

Además, reivindicó, sobre la base del testimonio de una joven ucraniana que perdió a su esposo y a uno de sus hijos durante un bombardeo en Kiev, “la hondura de una mujer no manipulada en su condición femenina, cuando tiene que afrontar los zarpazos más hirientes no dejándose arrastrar por tanto postureo, tanto empoderamiento y tanta zafia mediocridad”.

El presidente Barbón tildó las palabras del arzobispo de “desafortunadas”, aseguró que ”muchísima gente se ofendió” y afirmó que “no se puede contaminar jamás” la fiesta de Covadonga con “los debates políticos”.

“Viene la seño con consignas”, respondió Mons. Sanz

En el verano de 2024, recién designada Delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra anunció que no acudiría a la Misa el día de Covadonga tildando las intervenciones del prelado de “ultraderechistas”.

Mons. Sanz respondió en X : “Viene la seño con consignas. Marcando el paso desde su ideología. Atrevida ignorancia que impone temas, censuras, amenazas y agenda. Lecciones quien puede no quien quiere. Amo demasiado la libertad, esa que se deriva de la Verdad, como para encogerme ante etiquetas sincronizadas”.

En la homilía de 2024 , Mons. Sanz se refirió a las críticas recibidas por los políticos socialistas, con palabras elocuentes:

“Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Dado que algunos están empeñados en enseñarme a predicar, intentaré mejorar y ser niño aplicado. Y es que parece que no son suficientes mis dos licenciaturas y un doctorado para superar esta reválida de los que jalean en ruedas de prensa o en cartas abiertas con vaselina protocolaria”.

“Sinceramente, no hace falta que me enseñen cómo se hace una homilía o que sincronizadamente pretendan censurármela desde el conocido género tan manido del fango ultraderechista de marras. Bien sé yo que este púlpito no es una tribuna para debates políticos, ni el palenque de la arenga mitinera, ni la barra de un chigre donde se habla un poco de todo. Este púlpito no tiene detrás unas siglas políticas aunque algunos se empeñen en ponerlas, sino un juicio moral que nace de la Palabra de Dios y de la tradición cristiana”, añadió.

A continuación, elaboró una serie de bienaventuranzas contemporáneas en las que defendió la familia fundada entre hombre y mujer, que no puede ser equiparada con otras formas de convivencia, el cuidado de la casa común “sin ceder a ideologías climáticas” o la la igualdad entre hombre y mujer “en su complementariedad diferenciada, sin el machismo prepotente que mata y sin el feminismo empoderado y excluyente que impone su dictadura de género”.

Mons. Sanz Montes alabó a quienes defienden estos valores antes de señalar, en referencia a los políticos ausentes:

“Bienaventurados porque de vosotros aquí no sobra nadie ni tampoco nos falta ninguno de los que declinan entrar en la casa de María ausentándose por razones tan dudosas como extrañas. Y es que en el escenario público de tantos lares lo vemos con frecuencia: que hay polémicas artificiales y sincronizadas que se necesitan para disimular las carencias, maquillar las vergüenzas y ocultar con distracción las verdaderas intenciones”.

“Las puertas están abiertas en la casa de María, y la libertad intacta para quien quiera acercarse como hacéis los aquí presentes y cuantos nos siguen por los medios de comunicación”, concluyó el prelado, cuya homilía no podrá ser seguida el próximo septiembre a través de la televisión pública asturiana.