Un desafío importante y temprano para el Papa León XIV será cómo elige manejar las restricciones que el Papa Francisco impuso a la Misa tradicional en latín.

Desde que el Papa Francisco emitió su carta apostólica Traditionis custodes (Guardianes de la Tradición) en julio de 2021, la libertad para celebrar la Misa anterior a 1970 se ha visto restringida —severamente en algunos casos— con el objetivo a largo plazo de permitir únicamente la nueva Misa.

Cardenales, obispos, sacerdotes y muchos laicos, incluidos algunos que no asisten a la Misa en latín, se han opuesto enérgicamente a las restricciones, considerando que la represión es insensible, injusta y, en lugar de unificar, es innecesariamente divisiva.

Tras la carta apostólica de 2007 del Papa Benedicto XVI, Summorum Pontificum (De los Sumos Pontífices), cualquier sacerdote con un grupo estable de fieles apegados a la antigua forma del Rito Romano era libre de celebrarla, sin requerir permiso especial de su obispo. Pero el decreto de 2021 del Papa Francisco cambió eso radicalmente, derogando Summorum Pontificum, exigiendo a los sacerdotes obtener el permiso de su obispo y, desde 2023, obligando a los obispos a obtener la aprobación expresa del Vaticano para permitir la Misa en latín en sus diócesis.

Otras estipulaciones de Traditionis custodes incluyeron, en general, no permitir que la antigua Misa se celebre en iglesias parroquiales, lo que obligó a muchas comunidades Misa en latín a celebrar sus liturgias en gimnasios y salones sociales o parroquiales. El documento también prohibió la formación de nuevos grupos tradicionales, impidió que los sacerdotes recién ordenados celebraran la antigua Misa sin la aprobación del Vaticano y prohibió confirmaciones y ordenaciones en el antiguo rito.

El Papa Francisco dijo que las medidas eran necesarias para fomentar y salvaguardar la unidad de la Iglesia, argumentando que la proliferación de la Misa en latín estaba contribuyendo a la división, con algunas comunidades usando el antiguo rito para rechazar o desafiar el Concilio Vaticano II y sus reformas litúrgicas. Dijo que tomó la decisión después de ver los resultados de una consulta mundial de obispos, cuyos resultados luego fueron disputados.

Mons. Michael Martin, Obispo de Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), dio cierta perspectiva sobre la oposición a la Misa en latín cuando, en una carta pastoral filtrada recientemente, escribió sobre su incomprensión del uso del latín, que según él lleva a “tantos de nuestros fieles [a] simplemente alejarse cuando no entienden el idioma”.

Agregó que, para él, introducir el latín “no es pastoralmente sensible” y que conduce a “dos tendencias inaceptables”, la primera siendo un “rechazo del Novus Ordo Missae” y la segunda que crea “una división entre los que tienen y los que no tienen: aquellos que entienden y aquellos que no entienden”. Esto fomenta un clericalismo “inaceptable”, dijo, añadiendo que cree que también “disminuye el papel de los laicos en la Misa”.

Pero en lugar de preservar la unidad, muchos han visto que Traditionis custodes hace lo contrario.: acentuando las divisiones existentes y profundizando heridas preexistentes. El hecho de que las restricciones sigan imponiéndose, en Charlotte (el periódico diocesano informó el martes que las nuevas restricciones se posponen) y en otros lugares, ha provocado llamados para que León XIV revoque, o al menos reconsidere, el edicto de su predecesor.

El Cardenal Gerhard Müller, ex jefe doctrinal del Vaticano, fue uno de los primeros en subrayar la urgencia de abordar Traditionis custodes tras la elección de León XIV, diciendo que el decreto era “dañino” e innecesario para la Iglesia y pidiendo que levantar las restricciones sobre la antigua Misa en latín sea uno de los primeros actos del Santo Padre.

El Cardenal William Goh de Singapur dijo a Brújula Cotidiana el 22 de mayo que no veía “razón para impedir que las personas que prefieren la Misa tridentina” la celebren, ya que “no están haciendo nada malo o pecaminoso”. Si rechazan las enseñanzas del Concilio Vaticano II, “deberían ser disciplinados”, dijo, añadiendo que no creía que debieran ser discriminados.

Mons. Salvatore Cordileone, Arzobispo de San Francisco (Estados Unidos), respaldó los comentarios del cardenal, diciendo que “levantar las restricciones sobre el uso del Misal de 1962 sería grandioso, sanador y unificador”. En comentarios adicionales al National Catholic Register el 25 de mayo, el arzobispo dijo que el Papa Francisco, sus predecesores e incluso el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que emitió Traditionis custodes, “han insistido en una mayor reverencia en la liturgia”.

“Quizás una mayor familiaridad con esa Misa podría ayudar a aportar más belleza y reverencia a todas las celebraciones de la Misa que se realizan en nuestras parroquias y otras comunidades de culto”, dijo el arzobispo Cordileone.

Las opciones disponibles

Entonces, ¿cuáles son las opciones disponibles para el Santo Padre y cómo podría implementarlas?

Hablando con varias figuras destacadas de la Iglesia conocedoras del tema, todos coincidieron en que el Papa necesita tomar alguna acción en lugar de dejar que la situación continúe como está.

El escritor católico y experto en liturgia tradicional Peter Kwasniewski dijo que, aunque no es bueno para la estabilidad de la Iglesia tener “cambios continuos de un papado a otro”, cree que no existe otra opción para el Papa León que “revertir abiertamente” Traditionis custodes.

Suavizar la implementación de Traditionis custodes sin abordar directamente sus afirmaciones no hará que “las falsedades subyacentes de ese documento desaparezcan”, dijo, sino que enviará un “mensaje sutil de que ‘todo vale’”. Propuso que si el Papa León quisiera “cuidar las apariencias”, podría emitir otro documento aclarando o ajustando Traditionis custodes, en el que “esencialmente devolviera a los obispos su autoridad para aprobar la Misa tradicional en latín y elogiara sus beneficios para los fieles que la aman por las razones correctas”.

Otra alternativa, dijo, podría ser decir: “Los últimos cuatro años nos han hecho notar las dificultades y penurias que la política de mi predecesor ha ocasionado, y juzgamos oportuno restaurar la política de Summorum Pontificum de Benedicto XVI”.

La escritora católica y colaboradora del Register Amy Welborn estuvo de acuerdo con una posible reversión a Summorum Pontificum, diciendo que aunque “no era perfecto”, parecía estar funcionando. El Papa, dijo, podría quizás ofrecer “una declaración simple” diciendo que en el contexto actual y “entendiendo las necesidades del momento”, Traditionis custodes ya no es útil en el momento y contexto actual, y que volver a Summorum Pontificum “serviría como un comienzo”.

En consonancia con el enfoque misionero del Papa León y de la Iglesia, Welborn también cree que León podría recordar la convicción de Benedicto XVI, expresada claramente en su carta que acompañaba a Summorum Pontificum, de que “ambas formas son válidas”. Podría pedir la “caridad más profunda, quizás autosacrificial, por parte de laicos y clero para vivir esto en la vida eclesial, y sin importar la forma —y sin importar el rito, latino u oriental— para que los católicos se nutran con alegría de Cristo en el don de la Eucaristía, y sean fortalecidos para salir a un mundo tan necesitado del amor de Cristo”.

Una alternativa a volver a Summorum Pontificum podría ser una interpretación y aplicación vinculante de Traditionis custodes, dijo Joseph Shaw, presidente de la Latin Mass Society de Gran Bretaña, quien favorece un “documento breve” que devuelva la toma de decisiones a los obispos y permita a todos los sacerdotes celebrar la antigua Misa en todas las iglesias.

Cree que esto “reduciría mucho la tensión del problema” y lo adaptaría a las condiciones locales, aunque reconoció que algunos obispos se sentirán presionados por algunos fieles para permitirla o prohibirla.

Otros prevén un posible alejamiento gradual del tratamiento de Francisco hacia la antigua liturgia. Stuart Chessman, un experto estadounidense en la Misa tradicional en latín, no predice que la paz regrese a la Iglesia “pronto”, pero se pregunta si esta “guerra de aniquilación contra el tradicionalismo”, que ve como realmente una guerra contra su “propio patrimonio”, puede “sostenerse a largo plazo”.

Signos y gestos

Otras opciones compartidas con el Register que podrían traer unidad y sanar las divisiones causadas por Traditionis custodes son que el Papa León ofrezca signos y gestos en lugar de hacer pronunciamientos o emitir documentos. Estos podrían mostrar o insinuar que favorece poner fin a lo que muchos ven como una “persecución” de la Misa tradicional en latín y adoptar en su lugar una actitud de paz, destacando la necesidad de reverencia y oponiéndose a una dilución de las tradiciones.

Esto podría incluir, dijo Shaw, permitir la Misa en latín en la basílica superior de San Pedro o conceder su bendición apostólica a la popular peregrinación tradicional anual de Chartres en Francia, programada del 7 al 9 de junio. Por segundo año consecutivo, la peregrinación, favorecida por jóvenes fieles, ha sido inundada de participantes y ha visto un crecimiento exponencial, obligando a los organizadores a suspender temporalmente las inscripciones. La peregrinación ha enfrentado oposición de parte de la jerarquía debido a su creciente popularidad.

Otras sugerencias son que el Papa León al menos insinúe su oposición, o incluso detenga directamente las muy criticadas restricciones del obispo Martin para limitar la Misa tradicional en latín a una sola capilla, programadas para comenzar el 3 de octubre.

El Papa también podría optar por publicar los resultados de la consulta mundial de obispos que llevó a Traditionis custodes. El Vaticano afirmó que los hallazgos realizados por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) mostraron que la Misa en latín era divisiva, pero evidencia interna de la CDF y análisis independientes mostraron que los resultados no apoyaban uniformemente la narrativa de una división generalizada. Kwasniewski se mostró abierto a la posibilidad de publicar los resultados, diciendo que “se alegraría de ver algo de esa ‘transparencia’ tan prometida pero rara vez entregada”. Shaw fue más cauteloso, preocupado de que “podría reabrir viejas heridas”.

En general, Kwasniewski es escéptico de que se pueda lograr la unidad, dada la “profundidad del odio por la tradición” que existe entre “cierta generación y cierto tipo de progresista”. Lo que sí cree posible es que León, a imitación de San Agustín, “invoque el principio de pluralismo armonioso”, viendo que “muchas buenas costumbres pueden florecer, según las diversas necesidades de los fieles”.

Agregó: “Podría decir, la unidad no es uniformidad, y por lo tanto, no hay problema inherente en tener más de una forma del Rito Romano, así como ya existe un uso zaireño y un Rito del Ordinariato”.

El comentarista católico tradicionalista estadounidense Michael Matt confía en que el Papa León ve que “lejos de ser una fuerza de desunión en la vida de la Iglesia, la Misa en latín ha sido un poderoso unificador”. En comentarios al Register el 1 de junio, Matt reconoció que algunos católicos tradicionalistas rechazan el Vaticano II y creen que la Nueva Misa es inválida, pero sostuvo que ellos “ya viven fuera de las estructuras diocesanas de la Iglesia y, por lo tanto, ni siquiera tienen la oportunidad de sembrar discordia a través de la Misa en latín”.

“Creo que, como sacerdote misionero, nuestro Santo Padre entenderá la necesidad de escuchar a los tradicionalistas cuando le digan que no rechazamos el Vaticano II y no sostenemos que la Nueva Misa sea inválida”, dijo Matt, quien edita el periódico católico tradicionalista The Remnant. “Todo lo que queremos es adorar a Dios de acuerdo con el hermoso derecho litúrgico que Su Santidad el Papa Benedicto XVI nos aseguró que era nuestro y que no debe sernos arrebatado”.

Algunos han señalado signos de que el Santo Padre es simpático con la tradición: se refiere a los Padres de la Iglesia primitiva, eligió el nombre de León, recuperó vestimenta papal tradicional que Francisco había descartado, tiene un buen dominio del latín y ha hablado a favor del misterio en lugar del espectáculo en la liturgia —misterio que, en uno de sus primeros discursos, dijo que “permanece vivo” en las liturgias de las Iglesias orientales. En un mensaje a los obispos franceses para celebrar a tres de los santos del país, pidió que las celebraciones “no evoquen simplemente la nostalgia de un pasado que podría parecer pasado, sino que despierten esperanza y den lugar a un nuevo impulso misionero”.

El Papa León parece plenamente consciente de las “guerras litúrgicas” como parte de las divisiones y angustias predominantes dentro de la Iglesia. El 31 de mayo, le habló a los sacerdotes en una Misa de ordenación que celebró en la Basílica de San Pedro sobre la necesidad de reconstruir “la credibilidad de una Iglesia herida”.

“No podemos condenar absolutamente ni prohibir el derecho y la forma legítima de la liturgia latina”, dijo el Cardenal Müller a The Associated Press el 13 de mayo. “Según su carácter, creo que (León) es capaz de hablar con la gente y encontrar una muy buena solución que sea buena para todos”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.