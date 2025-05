Una gran cantidad de fieles devotos acompañó la procesión de María Auxiliadora, en el distrito de Breña en Lima (Perú), que este año cumple 125 años desde que la imagen mariana saliera por primera vez en procesión en la ciudad en el año 1900.

“Para mí María Auxiliadora es la madre que me ha acompañado desde que entré al colegio porque yo he estado 11 años en su casa y es parte de mi vida”, comenta a EWTN Noticias Astrid Álvarez, exalumna salesiana.

Por su parte, el P. Román Olesinski, párroco de María Auxiliadora resalta que “se puede apreciar que la devoción es muy grande, la Virgen atrae, es la madre y cuando es la fiesta de la madre, los hijos se juntan”.

Un milagro de María Auxiliadora

Ana María Véliz, una feligresa de 80 años que estuvo en la procesión del 24 de mayo, día de María Auxiliadora, comparte el testimonio de un milagro en su vida, obrado por intercesión de la Madre de Dios.

Con su rosario en manos, Ana María relata que “me estuve muriendo también hace tantos años atrás. Cuando los médicos en Europa me dijeron que yo ya no tenía salvación porque me había dado una leucemia tan grande. Me daban dos meses de vida. Regresé al Perú, 15 días de vida. Los médicos acá hicieron junta y no pudieron hacer nada”.

“Pero yo me incliné con las pocas fuerzas que tenía. Alcé mis manos arriba, invoqué a Dios, comencé a orarle: ‘Mi vida es para mi Dios’. Sin ni una medicina, aquí estoy, 80 años de vida”, añadió.

Un poco de historia

El Colegio Salesiano San Francisco de Sales de Lima, primer centro que hizo la procesión de María Auxiliadora, también cumple 125 años. El centro de estudios está ubicado junto a la parroquia mariana.

Por otro lado, la Basílica de María Auxiliadora se inauguró en 1921 en agradecimiento a Dios por el centenario de la independencia del Perú (1821). Algo que poco se conoce es que Don Bosco, el santo fundador de los Salesianos, profetizó esta obra salesiana y soñó que estaría frente a dos rieles.

David Franco, historiador de la Congregación Salesiana del Perú, comenta a EWTN Noticias que “una curiosidad es que al frente de la casa de Breña, durante muchos años pasaron rieles que era el del tranvía que conectaba Lima con Magdalena”.

La procesión 2025 de María Auxiliadora

Uno de los momentos más significativos de las celebraciones este año se dio cuando la imagen de María Auxiliadora se encontró con la del Señor de los Milagros de Breña. En un gesto poco usual, ambas siguieron en procesión juntas hasta la parroquia San Pablo.

La imagen de María Auxiliadora llegó a su Basílica en hombros de los miembros de la promoción Jubileo 2000. 25 años después de salir del Colegio Salesiano, sus integrantes se juntaron nuevamente para esta bella tradición.

Seguidamente el sacerdote salió de la parroquia con el Santísimo Sacramento para bendecir al pueblo y todos adoraron a Jesús Eucaristía.

Finalmente, la imagen de María Auxiliadora ingresó al templo en medio de fuegos artificiales, con una iglesia totalmente abarrotada de fieles.