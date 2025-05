El 14 de marzo de 2023, los obispos del Perú entregaron la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo a Mons. Robert Prevost en reconocimiento a su partida a Roma para asumir el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos. Durante la ceremonia, Prevost —actual Papa León XIV— recordó un detalle de su relación con el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando él era prior general de los Agustinos.

“No les voy a contar la razón, pero digamos que no todos los encuentros con el cardenal Bergoglio eran siempre de acuerdo, digamos, entre los dos, de mutuo acuerdo”, subrayó Mons. Prevost con una sonrisa, sin precisar cuáles fueron los desacuerdos que tuvo con el Papa Francisco.

“Nunca voy a ser obispo”

En aquellas palabras de agradecimiento en 2023, publicadas este sábado en el canal de Youtube de la Conferencia Episcopal Peruana, el ahora Papa rememoró que un día antes se habían cumplido diez años del pontificado del Papa Francisco y que “conocía a Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires en su momento. Como yo era general de los agustinos, lo había encontrado varias veces y, cuando fue elegido (Papa), dije a algunos hermanos míos: ‘Bueno, eso está muy bien y gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo’”.

Seguramente, en ese momento, Prevost no imaginaba que poco más de dos años después de aquel discurso se convertiría en Obispo de Roma y sucesor de Francisco en la Cátedra de San Pedro.

En el vídeo de este discurso de 2023 también relató que Francisco presidió la misa de apertura del capítulo general de los agustinos en la iglesia de San Agustín en Roma el 28 de agosto de 2013.

Al final de esa Eucaristía, recordó Prevost, Francisco le dijo: “Ahora descansa”. Y él respondió: “Gracias, Santo Padre, espero descansar”. “Me dejó unos meses y después me nombró obispo de Chiclayo. No sé cuándo viene la parte del descanso, pero aquí estamos”, relató entre risas.

El “chullo” del Perú que le regalaron a los 5 años

En esa intervención de 2023, Mons. Prevost también compartió una anécdota sobre su primer vínculo con Perú: “Cuando tenía 5 años, no sé si sabía dónde estaba el Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá y me regaló, la tía en realidad, un chullo (tradicional gorro de lana de los Andes peruanos) de esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores… mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna”.

El ahora Papa León XIV destacó que su estadía en Perú será “uno de los regalos más grandes que el Señor” le ha dado, así como “un gran tesoro”.

Obediencia en “todas las edades de la vida”

En referencia al cargo que iba a asumir en el Vaticano, el entonces obispo dijo: “No voy feliz del todo, mi preferencia habría sido seguir en Chiclayo, pero uno tiene que obedecer a todas las edades de la vida”.

Al final de su discurso, pidió oraciones y subrayó: “Por el Señor de los Milagros, el Perú estará siempre presente en mi corazón, en mis oraciones”.

El Señor de los Milagros, también llamado Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado o Cristo Moreno, es una imagen de Cristo pintada en una pared de adobe en el siglo XVII y que se conserva en la Iglesia de las Nazarenas en el centro histórico de Lima.