Kelsey Grammer, actor y productor conocido por su papel en las series de televisión Cheers y Frasier, habló abiertamente en sus recientes memorias sobre cómo el aborto lo ha afectado.

En sus memorias Karen: A Brother Remembers, Grammer, de 70 años, reveló que los abortos que tuvieron sus exparejas aún lo persiguen.

“Sé que muchas personas no tienen problema con el aborto, y aunque en el pasado lo he apoyado, el aborto de mi hijo me carcome el alma”, escribió Grammer.

En 1974, la novia de Grammer quedó embarazada y quiso abortar. Grammer compartió que, aunque él estaba “dispuesto” a tener al hijo, “no le suplicó que salvara su vida”.

Grammer dijo que aún apoya “la idea de que una mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su propio cuerpo”.

“Pero es difícil para mí”, añadió.

Grammer también compartió que, cuando él y su cuarta esposa, Kayte, esperaban gemelos, una de las bolsas amnióticas se rompió. Los médicos recomendaron el aborto, diciendo que de lo contrario la otra melliza estaría en peligro.

Grammer y su entonces esposa decidieron abortar al mellizo varón para salvar a la melliza mujer, una decisión que él describió como “el mayor dolor que he conocido”.

El mellizo varón murió, pero la hija, Faith, ahora tiene 12 años.

“Matamos a nuestro hijo para que Faith pudiera vivir”, escribió Grammer. “Lloramos mientras veíamos cómo su corazón se detenía”.

“El grito de Kayte fue suficiente para hacer que un hombre guarde luto toda la vida”, continuó.

Grammer dijo que no quería generar “controversia”, pero criticó a los “supuestos médicos que han ejecutado generaciones de niños de esta manera”.

“No tengo idea de cómo se llaman a sí mismos médicos”, añadió. “Algo sobre eso de ‘primero, no hacer daño’. Pero no busco controversia”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.