Durante su primera audiencia de confirmación, el candidato a secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., declaró en varios puntos que implementaría las políticas provida del presidente Donald Trump.

Los senadores republicanos y demócratas del Comité de Finanzas del Senado presionaron a Kennedy sobre sus puntos de vista sobre el aborto y la “salud reproductiva”, y le preguntaron cómo abordaría el tema de la vida mientras cumple con sus funciones como director del HHS.

En la audiencia de tres horas, Kennedy respondió preguntas sobre su interpretación del Título X, los abortos tardíos, la mifepristona, la investigación con células madre y los derechos de conciencia médica.

“Voy a apoyar las políticas del presidente Trump sobre el Título X”, dijo Kennedy en su primer intercambio sobre el aborto con el senador republicano James Lankford de Oklahoma.

“Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que cada aborto es una tragedia”, afirmó Kennedy. “Estoy de acuerdo con él en que no podemos ser una nación moral si tenemos 1,2 millones de abortos al año. Estoy de acuerdo con él en que los estados deben controlar el aborto”.

“Voy a trabajar a voluntad del presidente”, continuó. “Voy a implementar sus políticas”, dijo, revelando que Trump había expresado su deseo de que Kennedy pusiera fin a los abortos tardíos, promulgara protecciones para las exenciones de conciencia y pusiera fin a la financiación federal para los abortos en Estados Unidos y en el extranjero.

En cuanto a las exenciones médicas por motivos de conciencia, Kennedy dijo: “¿Qué paciente querría que alguien le hiciera una cirugía si, sabes, cree que esa cirugía va en contra de su conciencia y se ve obligado a realizarla? No conozco a nadie que quisiera que un médico le hiciera una cirugía a la que se opone moralmente”.

“Obligar a alguien a participar en un procedimiento médico como proveedor que cree que es un asesinato no tiene ningún sentido para mí”, continuó, y agregó: “Necesitamos acoger la diversidad en este país, debemos respetar la diversidad y necesitamos respetarnos mutuamente cuando tenemos opiniones diferentes y no, sabes, no imponer nuestras opiniones a otras personas”.

Kennedy también respondió a preguntas sobre sus opiniones sobre los abortos químicos, afirmando que su enfoque sobre el medicamento reflejaría el de Trump, quien, señaló, aún no ha adoptado una posición oficial sobre si apoya el uso de medicamentos abortivos químicos como la mifepristona. Sin embargo, el candidato del HHS criticó a la administración Biden por desregular el medicamento abortivo y por poner fin a los requisitos de presentación de informes.

La mifepristona es un fármaco que se utiliza para inducir un aborto químico al bloquear la hormona progesterona, que corta el suministro de oxígeno y nutrientes al niño. La etiqueta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) estima que aproximadamente 1 de cada 25 mujeres que toman mifepristona “visitarán la sala de emergencias”.

“Esto debería ser informado. Es decir, va en contra de todo lo que creemos en este país que los pacientes o los médicos no deban informar sobre los eventos adversos”, dijo Kennedy, y agregó: “Creo que es inmoral tener una política en la que a los pacientes no se les permite informar sobre los eventos adversos o se les desalienta a los médicos a hacerlo”.

Varios miembros del comité cuestionaron a Kennedy sobre sus anteriores opiniones a favor del aborto, incluida la senadora demócrata Maggie Hassan, quien citó a Kennedy diciendo: "No creo que el gobierno tenga por qué decirle a la gente lo que puede o no puede hacer con su cuerpo" durante una visita de campaña a New Hampshire en 2023.

Kennedy respondió simplemente: “Estoy de acuerdo con el presidente Trump, cada aborto es una tragedia”.

La senadora Maria Cantwell, demócrata de Washington, cuestionó a Kennedy sobre su apoyo a la investigación con células madre en la Universidad de Washington, que, según la senadora, había llevado a cabo una investigación “innovadora” utilizando tejido cardíaco fetal.

Kennedy respondió diciendo: “Protegeré la investigación con células madre, y hoy en día la investigación con células madre se puede realizar en los cordones umbilicales”.

“No se necesita tejido fetal”, dijo.

En noviembre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kennedy para ocupar el cargo de secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, un cargo que requiere la confirmación del Senado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisa diez agencias, entre ellas la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Kennedy es un exdemócrata. Se postuló a la presidencia como independiente en 2024 antes de abandonar la contienda y apoyar a Trump. Kennedy tiene previsto celebrar otra audiencia este 30 de enero ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.

