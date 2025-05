El Cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini, uno de los 133 cardenales que estará en el cónclave desde mañana miércoles, señaló que entre los electores “hay un ambiente de confianza” y un sentido de una “gran responsabilidad” para elegir al nuevo Papa.

“Por ser para mí la primera vez, pues estoy entrando como en un mundo muy desconocido y hasta ahora la experiencia que yo he tenido ha sido muy positiva, es decir, un buen ambiente cordial, de fraternidad y aunque no nos conocemos bueno, yo no conozco a muchos de los cardenales, sin embargo sí hay un ambiente de confianza”, dijo el cardenal de 77 años, en entrevista en Roma con EWTN, empresa a la que pertenece ACI Prensa.

“Y sobre todo interiormente percibo que hay un sentido de una gran responsabilidad en lo que nos toca hacer como cardenales”, subrayó.

Al ser preguntado sobre si tiene un perfil del nuevo Papa, el purpurado comentó: “no, no lo he pensado de verdad, no lo he pensado porque yo pienso que en el transcurso del cónclave, pues indudablemente el Espíritu Santo iluminará mi cabeza y moverá mis pensamientos”.

En cuanto a sí existe polarización o “bandos” entre los cardenales, el cardenal fue muy claro: “No, no. En realidad no he sentido eso. Eso sí, he hablado con algunas personas que me han dicho que ha habido declaraciones de periodistas que han hablado muy subjetivamente, sin conocer realmente lo que está pasando, entonces yo a eso no le doy demasiada importancia”.

El Cardenal de Guatemala y el Papa Francisco

El cardenal resaltó “el camino de continuidad” de los últimos Papas, desde San Pablo VI hasta San Juan Pablo II, para llegar luego a Francisco, a quien conoció en 2007, en la V Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe en Aparecida (Brasil), donde cada uno representaba a su respectiva conferencia episcopal: guatemalteca y argentina.

Ramazzini destacó que Francisco “no era el tipo como San Juan Pablo II, extrovertido, siempre comunicativo, no lo había conocido así, ni en Aparecida ni en una ocasión que yo visité también Argentina, sino que todo lo contrario: bastante callado, silencioso, pero luego tuve la gran sorpresa que él realmente cambió”.

El también Obispo de Huehuetenango habló sobre Francisco y la doctrina, y destacó que “el Papa se mantuvo siempre en fidelidad a la tradición de la Iglesia. Tomó algún par de decisiones que tal vez fueron las que destantearon un poco a la población en general, como por ejemplo haber puesto dos mujeres aquí dentro de la curia romana. Eso fue algo que para muchos fue como escandaloso”.

El cardenal se refirió también a la declaración Fiducia supplicans, que permite la bendición de parejas homosexuales, y dijo que con este “documento escrito por el prefecto de la Doctrina de la Fe [Cardenal “Tucho” Fernández] el Papa fue muy criticado, cuando tocó el tema de la de la homosexualidad. Desgraciadamente los seres humanos estamos siempre más inclinados a lo ‘escandaloso’ entre comillas, que no a verificar la objetividad de lo que sucede”.

“Yo creo que quienes criticaron al Papa por esa actitud –me estoy refiriendo a ese tema de la bendición– no habían leído tampoco el documento de él cuando él habla sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la sexualidad y entonces siempre hay esos riesgos de ser mal entendido”, añadió.

La migración, la pobreza y los jóvenes

Sobre la migración, una de las preocupaciones más grandes preocupaciones del Papa Francisco, el Cardenal Ramazzini indicó que “el tema fundamental seguirá siendo la pobreza, porque si no hubiera pobreza en nuestros países no habría migración. Yo mismo vengo de una familia que tuvo que migrar a Estados Unidos, mi madre y mis hermanos por la situación de pobreza en la que vivíamos”.

El cardenal también denunció el narcotráfico en Latinoamérica y el “neoliberalismo que sigue ocasionando más y más y más pobreza” en la región. “Y claro, no podemos negar la influencia negativa en muchos casos que la política económica de Estados Unidos tiene hacia nosotros”.

Finalmente y en relación a la juventud, el purpurado destacó que “será muy necesario continuar con la con la manera de ser del Papa Francisco, que era una manera de ser muy directa y muy cercana a los jóvenes. ¿No? Y ahí tenemos el ejemplo de las jornadas mundiales de juventud. Entonces eso habrá que seguir desarrollándolo más y más".