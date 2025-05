Alberto Chinchilla, español experto en el mundo digital, analiza las claves del estilo comunicativo del Papa Francisco y cómo su pontificado sentó las bases que marcarán los desafíos del próximo Papa en la era digital.

En conversación con ACI Prensa, el cofundador y director de la consultora be shared, especializada en comunicación digital, branding y marca personal, se refiere a Francisco como un “Papa comunicador” que “generó un cambio abismal”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Alberto Chinchilla en la oficina de EWTN en Roma. Crédito: Almudena Martínez-Bordiú/ ACI Prensa

El estilo disruptivo del Papa Francisco

“Tenía un carácter innato en la comunicación, con grandes dotes. Era capaz de proyectar en la red su sencillez, cercanía, humanismo, y autenticidad. Era una comunicación basada en unos valores, muy desde el corazón”, precisa.

Destaca en particular la presencia del Papa Francisco en las redes sociales, con mensajes “humanos y genéricos que generaban empatía en todo tipo de público, so sólo para los católicos”. Incluso, afirma haber conocido a gente no creyente que se convirtió después de ver un vídeo del Papa.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Chinchilla, quien lideró una exitosa campaña junto al Arzobispado de Barcelona (España) durante la visita del Papa Benedicto XVI en 2010, y promovió una iniciativa por la paz durante el Mundial de Fútbol de 2014 —respaldada por el Vaticano—, subrayó que Francisco “siempre iba un paso por delante, con un estilo muy disruptivo”.

Advierte al mismo tiempo que “comunicar 24 días de las semana, todos los días del año, tiene su parte positiva y una parte menos dulce, ya que hay momentos en los que te enfrentas a riesgos reputacionales, y de eso hay que ser consciente”.

El experto en comunicación, quien trabajó con CNA y ACI Prensa —agencias de EWTN News— en Roma, recuerda que Francisco también “comunicaba desde el silencio, con gestos”.

Precisa que, incluso los mensajes publicados en su cuenta oficial de X , que la mayoría de las ocasiones se gestiona desde la Secretaría de Estado, “el Papa Francisco tenía que validarlos primero”.

“Él quería ver qué mensajes se publicaban. Tenía ganas y además se sentía muy cómodo con las redes. Entonces si él hubiera podido, hubiera tuiteado, seguro. Ya lo hacía a través de los videos que mandaba por WhatsApp a sus amigos. Esa era su comunicación, innata, algo que se vio también en lo cómodo que estaba con los periodistas”, subraya”.

El Papa Francisco saluda a los jóvenes reunidos en la Plaza de San Pedro para su audiencia general del miércoles 17 de abril de 2024 en el Vaticano. Crédito: Vatican Media.

Los retos de la comunicación del nuevo Papa

Para Alberto Chinchilla, uno de los retos del nuevo Papa será “continuar con el legado del Papa Francisco en la comunicación, y seguir con ese discurso coherente, muy activo, muy cercano y basado en los valores de la humanidad”.

Remarca que “es fundamental que el líder de la Iglesia en el mundo tenga esos mínimos conocimientos de comunicación”, reiterando que “el reto fundamental es evangelizar al mundo que le toca vivir”.

“La Iglesia es una institución milenaria que comunica de una manera muy rígida, muy pausada, y muy estratégica. Pero el pueblo no quiere sólo estrategia. El pueblo quiere un mensaje claro, un lenguaje llano, que lo entienda un niño y también un señor mayor, porque si no, al final se queda entre las paredes del Vaticano y entre las columnas de la Plaza de San Pedro”.

En este contexto, resalta la importancia de que el mensaje de la Iglesia Católica “llegue a todos los rincones del mundo”. Para ello, insiste en que “el líder”, en este caso el Papa, “sea un gran comunicador”.

Señala asimismo que la comunicación “es algo que está en nuestras vidas, de forma cotidiana. El Papa debe tener esas dotes, y si no las tiene, pues a lo mejor se le debería formar, también para que tenga unos mínimo conocimientos digitales y comunicativos. Porque el pueblo está ahí, no sólo la gente joven”.

Para ello, agrega, debe haber “un equipo que realmente trabaje en una estrategia para llevar el mensaje y la nueva narrativa” al mundo.

“Hemos visto al Papa aceptar todo tipo de entrevistas, hablar de aborto, de sexo, de eutanasia con chavales de diferentes ideologías, no solo con católicos, también con no creyentes. El nuevo Papa tiene que estar ahí”.

¿Un Papa en Tik Tok?

Chinchilla recuerda que hace años “escuchaba risas” cuando decía que el Papa tenía que estar en Instagram, por ejemplo.

“El simple hecho de tener una comunicación menos institucional, una comunicación en la cual veas al Papa en las redes sociales, ayuda mucho porque es ahí donde están los fieles, e incluso personas que están muy alejadas y a quien puede llegarles el mensaje”.

De este modo, revela que le “encantaría ver al sucesor del Papa Francisco en Tik Tok”, ya que generaría una respuesta “muy positiva para la Iglesia Católica”.

Para Chinchilla, “los católicos tenemos una fuerza abismal”, sin embargo lamenta que “vivimos acomodados totalmente”. “Hay infinitas historias de la gente que forma la Iglesia y muchas veces no nos damos cuenta de que verdaderamente pueden atraer la atención de los que no creen”.

El riesgo de los bulos y la falta de credibilidad en internet

Respecto a los bulos en internet y las fake news, lamentó que el problema radica en que “no educamos a los usuarios cómo tienen que actuar”.

“Cuando no les explicamos que tienen que ir a las fuentes oficiales y explicar cuáles son las verdaderas fuentes oficiales, se genera un uso irresponsable de esos canales de las redes sociales y es ahí donde se empiezan a acrecentar los bulos y los rumores”.

En este sentido, animó a que los medios de comunicación realicen un ejercicio de divulgación de información católica, generando una pedagogía “de cómo se tiene que hacer uso de las redes sociales, porque la gente no lo sabe, y más en este momento en el que la inteligencia artificial nos pasa por encima y en un momento tan trascendental como es el fallecimiento, un cónclave y la elección del nuevo Papa”.

Esta falta de credibilidad, revela, es algo “que siempre me ha preocupado”, porque no hay “un conocimiento en profundidad de cómo hacer un buen uso de las redes sociales”.