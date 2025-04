“Panchito lindo, te quería abrazar”, fueron las palabras que dijo la madre del Cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes, cuando se fundió en un tierno abrazo luego de que el Papa Francisco lo hiciera miembro del Colegio Cardenalicio, confiándole así la tarea de participar en la elección del sucesor de San Pedro.

Brenes fue creado cardenal en 2014. Ahora, con 76 años y desde Roma donde participará del cónclave para elegir al nuevo Papa, el purpurado resaltó el amor que Francisco tenía por su mamá, Lilliam Solórzano de Brenes, fallecida el 29 de septiembre de 2022,

En un video publicado en redes sociales, el cardenal destacó “el cariño que él tenía a mi mamacita cuando ella lo saludó, con esa sensibilidad que ella tenía. Recuerdo siempre, y él lo recordaba mucho, cuando la abrazó cuando me creó cardenal y ella le dijo ‘Panchito lindo, te quería abrazar’”.



El Cardenal Brenes fue Obispo Auxiliar de Managua y Obispo de Matagalpa, antes de ser nombrado Arzobispo de Managua en 2005. Es el principal líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la feroz persecución de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y “copresidenta” Rosario Murillo; y es uno de los cinco obispos nicaragüenses que aún residen en el país, tras el destierro de cuatro prelados.

En el video, el arzobispo contó también que rezó ante el féretro del Santo Padre y confesó que estuvo “a punto de derramar unas lágrimas, pero con el corazón contrito he orado, he agradecido y me he encomendado a él para poder seguir ejerciendo mi ministerio durante el tiempo que el Señor me lo permita”.

“Hoy tengo sentimientos entrecruzados por haberlo visto con vida, el hombre dinámico, el hombre cariñoso, el hombre sonriente, el hombre que siempre me animaba a seguir con cariño”, continuó.

Hablando nuevamente de su mamá, el Cardenal Brenes destacó que “también la he puesto junto con él para que ella lo reciba allá en el cielo y puedan gozar de los ángeles, los santos, la compañía”.

“Que ambos oren por mí para seguir ejerciendo mi ministerio en esta amada Iglesia de la Arquidiócesis de Managua”, concluyó.