El Cardenal Leonardo Steiner, Arzobispo de Manaos, recordó este lunes al Papa Francisco como “el gran continuador del Concilio Vaticano II”, subrayando que, tras Pablo VI, ningún otro pontífice impulsó tanto el legado de aquel histórico encuentro que, entre 1962 y 1965, transformó la Iglesia.

Steiner, primer cardenal de la Amazonía brasileña, destacó cómo Francisco no solo defendió la renovación conciliar, sino que la vivió con firmeza, resistiendo presiones internas y apostando siempre por una Iglesia abierta, sin nostalgias del pasado y atenta a los desafíos del presente.

“Es evidente que la Iglesia sigue su camino. Avanza despacio, pero avanza. Y, sin duda, ya no será la misma”, afirmó el arzobispo en una rueda de prensa tras el anuncio de la muerte del Papa, a quien vio como un pastor que supo despertar a la Iglesia para abrazar la diversidad, impulsar la participación de las mujeres y acoger a todos, especialmente a los más vulnerables.

Dom Leonardo Steiner, quien será uno de los siete cardenales brasileños con derecho a voto en el próximo cónclave, fue designado Arzobispo de Manaos por Francisco en 2019 y creado cardenal en agosto de 2022. Para Steiner, su nombramiento fue un reconocimiento y una invitación del Papa a poner en práctica lo debatido en el Sínodo para la Amazonía de 2019.

“A veces queremos volver a gestos del pasado, cuando en realidad necesitamos gestos nuevos, quizá más significativos, que respondan al tiempo en que vivimos”, dijo.

Para el Arzobispo de Manaos, el Papa Francisco “no quiso volver atrás”. Mencionó, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía según el misal de San Pío V, la Misa tradicional en latín previa a la reforma conciliar. Su uso, que había sido liberalizado por Benedicto XVI, fue severamente restringido por Francisco mediante el motu proprio Traditionis custodes en 2021.

“El Papa fue muy firme al decir que debíamos seguir la liturgia aprobada por San Pablo VI”, subrayó el cardenal. “Son pasos que debemos dar. No volver a los gestos del pasado”.

“No sé si se puede hablar de avance o retroceso, de conservadurismo o no, pero diría que él procuró ser fiel a lo que propuso el Concilio”, afirmó dom Leonardo.

Para el arzobispo, ya no es posible “desear volver al pasado” ni “pretender que todos tengamos una sola mentalidad y comprensión, como antes”.

“El Papa Francisco nos devolvió a la Iglesia fundamentos necesarios para nuestra vida eclesial”, destacó el cardenal.

“Ningún Papa nos alertó tanto ni nos invitó tanto a cuidar la casa común, a cuidar la naturaleza”. Según Steiner, la encíclica Laudato Si’ “fue un texto clave en la COP de París en 2015”, donde él mismo participó como parte de la delegación de la Santa Sede.

“En todos los discursos se mencionaba Laudato Si’. Es la Iglesia que despertó, toda la Iglesia que se dio cuenta de la urgencia de cuidar la Madre Tierra o la Hermana Tierra”, relató.

Dom Leonardo recordó que Francisco “sentía un cariño inmenso por la Amazonía, el pulmón del planeta, pero sobre todo por sus pueblos” y “los pueblos originarios”. Según el cardenal, cada vez que se encontraba con el Papa, este le preguntaba por la Amazonía y lo animaba a ser “una Iglesia misionera, comprometida con la transformación social” y una Iglesia “llamada a la inculturación”.

Las mujeres en la Iglesia

El Cardenal Steiner también abordó otros temas del pontificado de Francisco, como la participación de las mujeres en la Iglesia.

“No sé si debe llamarse ruptura de paradigmas, pero él fue comprendiendo que la Iglesia es el pueblo de Dios, y que todos, hombres y mujeres, participan de esa vida”, dijo, citando el nombramiento de mujeres en puestos de liderazgo, como la hermana Simona Brambilla, prefecta del dicasterio para la Vida Consagrada, y la hermana Raffaella Petrini, presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según dom Leonardo, el Papa insistió “cada vez más” en este tema, algo que no resultó extraño en la Amazonía: “En nuestras comunidades, casi todas las líderes son mujeres, al frente de las pastorales, casi siempre son mujeres”.

Pero, añadió el arzobispo, Francisco “también rompió otros paradigmas”. “Por ejemplo, la forma de acoger a las personas homosexuales. Acoger, no rechazar, no condenar; ese respeto por la persona humana, por quien no es católico, por quien no es cristiano, esa relación con otras religiones”, explicó.

Dom Leonardo concluyó diciendo que el papa Francisco tuvo gestos que “fueron despertando poco a poco a la Iglesia para que comprenda que es más que una institución cerrada sobre sí misma… No se trata de mirar solo hacia dentro ni solo hacia fuera, sino de considerar a todos los que forman parte del pueblo de Dios”, afirmó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Digital.