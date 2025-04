Cada año en Viernes Santo, un obispo estadounidense dirige el rezo del Rosario por la Vida en el exterior de un centro de abortos de la multinacional Planned Parenthood. Mayra Rodríguez, que en ese tiempo trabajaba en ese lugar, recuerda cómo hace más de dos décadas lo vio rezando.

“Miré por la pequeña ventana de la clínica y ahí estaba él… el Obispo Olmsted, rezando el Rosario afuera”, escribió Mayra, que dejó atrás la industria del aborto y hoy es una reconocida líder provida, en una reciente publicación de Facebook.

Se refiere a Mons. Thomas J. Olmsted, hoy Obispo Emérito de Phoenix, Arizona (Estados Unidos). “Nuestros ojos se cruzaron… y pude leer en sus labios: ‘Estoy orando por ti’. No sabía mi nombre, no conocía mi historia. Pero oró por mi conversión… por 17 años. Y Dios lo escuchó”.

Mayra Rodríguez, de origen mexicano, fue reconocida como “Empleada del Año” por Planned Parenthood y llegó a dirigir su centro de abortos en Phoenix.

En entrevista con ACI Prensa este 16 de abril, Mayra recuerda: “Cuando vi al obispo Olmsted rezando frente al lugar donde yo trabajaba y leí en sus labios ‘estoy orando por ti’, no le di importancia en ese momento”.

“En ese momento no lo entendí”, confiesa. Sin embargo, continúa: “con el paso de los años y ya dentro de mi proceso de conversión, entendí que ese día él sembró una oración que Dios no dejó sin respuesta. Fue el inicio de muchas oraciones silenciosas por mi alma”.

Así, al comprender que alguien rezaba por ella y su conversión, Mayra confiesa que “sentí el amor de Dios de una forma tan clara y personal, que me quebrantó. Pensar que alguien como el obispo Olmsted, un hombre de Dios, se tomó el tiempo de orar por una persona como yo —que en ese momento dirigía un lugar donde él no era bienvenido ni respetado— me hizo ver la bondad infinita que puede habitar en un corazón movido por la fe. Fue un acto de misericordia que me marcó para siempre”.

La fe, su “camino de sanación”

Para Mayra Rodríguez, “volver a casa, a la Iglesia Católica, ha sido esencial en mi camino de sanación”, pues “sólo desde la fe he podido encontrar el perdón de Dios y, lo más difícil, el perdón hacia mí misma”.

“Cargar con la culpa de haber facilitado tanto daño, de haber convencido a tantas mujeres a abortar, es una herida profunda. Pero en la cruz de Cristo encontré el único lugar donde esa herida puede transformarse en redención”, aseguró.

Un mensaje para quienes quieren dejar la industria del aborto

A quienes se mantienen en la industria del aborto y tienen inquietudes sobre salir, Mayra les dirige un emotivo mensaje: “Yo sé que tú has visto lo mismo que yo vi. Sé que has guardado silencio ante la corrupción, el maltrato a pacientes y empleados, las estadísticas manipuladas. Sé que cada vez que apilas los cuerpecitos de los bebés y los tiras a la basura, algo dentro de ti se rompe. No estás sola. Existe una mejor vida. Hay esperanza, hay perdón y hay un futuro donde no tienes que seguir cargando con ese dolor. Da el paso. Nosotros te ayudamos”.

La Semana Santa, destacó Mayra, “nos enfrenta con el sufrimiento de un inocente. Nos muestra cómo Jesús, sin culpa alguna, fue entregado y asesinado. Al contemplar su pasión, no podemos justificar la muerte de otros inocentes”.

“No hay excusa válida para quitarle la vida a un ser humano. Este tiempo santo es una invitación a reflexionar, a mirar nuestros actos a la luz de la cruz… y decidir vivir de otra manera”, expresó.

El obispo que sigue rezando afuera del centro de abortos

Mons. Thomas J. Olmsted, como cada año, volverá a dirigir el rezo del Rosario por la Vida este Viernes Santo, 18 de abril, en el exterior de Planned Parenthood – Glendale, al norte de Phoenix, desde las 11:00 a.m. (hora local).

“Ven a rezar donde las oraciones cambiaron mi vida”, alienta Mayra.