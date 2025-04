Una coalición de organizaciones provida en Estados Unidos realizó el miércoles manifestaciones frente a diversos abortorios para exigir que el Congreso y la Casa Blanca pongan fin por completo al subsidio de los contribuyentes para matar a seres humanos no nacidos, a nivel nacional y estatal.

Pro-Life Action League y Citizens for a Pro-Life Society promovieron el Día Nacional de Protesta para Desfinanciar a Planned Parenthood y redirigir los fondos públicos actualmente destinados al aborto a centros de salud que protegen la vida.

En una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News—, Matt Yonke, de la Pro-Life Action League, señaló que “Planned Parenthood realiza menos del 1% de las pruebas de papanicolaou y los exámenes clínicos de mama anuales, pero realiza el 42% de los abortos anuales en Estados Unidos. Se les ha descubierto protegiendo a depredadores infantiles, defraudando a Medicaid y extrayendo tejido fetal con fines de lucro”.

“Ahora, con la administración Trump, es hora de volver a plantear la desfinanciación de Planned Parenthood. Los estadounidenses, incluso quienes no tienen reparos morales sobre el aborto, no quieren que sus impuestos se destinen al aborto”, expresó. Yonke dijo a CNA que se llevaron a cabo unas 80 manifestaciones en 20 estados del país.

La administración Trump está tomando medidas para congelar 27,5 millones de dólares en fondos federales para Planned Parenthood y otros proveedores de abortos de los más de 286 millones de dólares asignados al programa Título X para el año fiscal actual, según el Wall Street Journal.

Yonke citó como ejemplo de acción provida la manifestación que tuvo lugar el miércoles en el Planned Parenthood-Aurora Health Center en Aurora, Illinois. El centro ofrece abortos quirúrgicos y químicos, anticonceptivos y educación sexual. Según Yonke, el lugar también funciona como centro de llamadas. Ante el amplio apoyo de los provida, Yonke afirmó: “Este es sin duda un esfuerzo ecuménico entre los cristianos”.

Monica Miller, de la Citizens for a Pro-Life Society, declaró a CNA que se planearon manifestaciones en cuatro centros de aborto en Michigan, donde reside. "Queremos visibilizar este problema y que Planned Parenthood sepa que no nos iremos", dijo Miller.

La Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) determinó que los fondos federales destinados a organizaciones nacionales e internacionales que prestan servicios de salud preventiva, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva [y] planificación familiar, así como tratamiento y prevención del VIH/SIDA, ascendieron a aproximadamente 8 mil millones de dólares durante el período 2019-2021. Durante ese período, Planned Parenthood Federation of America recibió aproximadamente 148 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), así como más de 1,5 mil millones de dólares en pagos de Medicare, Medicaid y CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños). Sus afiliados también recibieron 89 millones de dólares en préstamos e intereses devengados que fueron condonados.

Además, la International Planned Parenthood Federation recibió aproximadamente 2,03 millones de dólares de la extinta Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Por otra parte, MSI Reproductive Choices recibió aproximadamente 1,35 millones de dólares de USAID.

Yonke dijo que los provida no quieren reducir el gasto en atención médica legítima y que desfinanciar a Planned Parenthood "no reduciría el fondo general para el gasto en atención médica, ni en atención médica para la mujer en particular".

Planned Parenthood no sólo recibe millones en subsidios federales, sino que también es una fuerza política influyente. Según OpenSecrets, la organización donó más de 500.000 dólares a candidatos demócratas al Congreso durante la temporada 2023-2024.

El senador Josh Hawley, republicano de Missouri, ha presentado la Ley para poner fin a la financiación de los contribuyentes para los proveedores de abortos, que dejaría sin fondos a Planned Parenthood y a los proveedores de abortos a nivel nacional.

“Los estadounidenses han dejado claro desde hace tiempo que se oponen a los abortos financiados con fondos públicos”, declaró Hawley. “Mi legislación defiende a los no nacidos y defiende la voluntad del pueblo estadounidense”. Se ha presentado una legislación similar en la Cámara de Representantes.

“Queremos expulsar por completo a este mal actor, Planned Parenthood, de todos los niveles de la vida pública”, enfatizó Yonke. Citando un artículo reciente del New York Times que menciona abortos fallidos, DIU extraviados, disminución de ingresos y cansancio del personal en las filiales de Planned Parenthood, Yonke afirmó que ha llegado el momento de actuar.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.