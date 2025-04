El documental Rabbuní, que aborda la experiencia de fe de un grupo de católicos que se encontraba peregrinando en Tierra Santa cuando estalló la guerra de Israel contra Hamás, ya tiene fecha de estreno a nivel mundial: el 21 de agosto de 2025.

La producción de Rabbuní comenzó como un proyecto para documentar los Talleres de Oración que dirigió Marián Reynoso en Tierra Santa, de la mano del P. Juan María Solana L.C., director de Magdala. Sin embargo, durante la realización Hamás desplegó sus ataques terroristas contra Israel y detonó la guerra. Era octubre de 2023.

Entrevistada por ACI Prensa con ocasión del anuncio de la fecha de estreno, Marián Reynoso, que además de dirigir los talleres es productora de Rabbuní, comparte: “me entusiasma muchísimo poder compartir una historia en la que Dios nuestro Señor se centró en medio de toda la oscuridad y nos llenó de su paz y de Su presencia a todas y a todos los que estábamos participando en este taller en la Tierra Santa”.

“Teníamos en todo momento esperanza”

Ahí, recordó, “a través de momentos de profundo silencio y oración logramos aquietar nuestros corazones en contra de todo lo que alrededor nos gritaba que debíamos de estar en la angustia, en el miedo, en la zozobra y en el desánimo”.

“Teníamos en todo momento esperanza, fe en saber que lo que viniera iba a ser lo mejor y que iban a abrirse los caminos para que pudiéramos estar bien”, dijo.

Entre quienes han visto los avances de la película, ha habido “muchísimas reacciones”, asegura Marián. “Muchísima gente está pendiente de las noticias, nos preguntan, tienen la inquietud de conocer más, nos están ayudando a compartir esta noticia y por supuesto que les entusiasmó muchísimo el trailer, el teaser y los avances que han podido ir viendo, y los avances que les hemos podido ir compartiendo”.

La productos de Rabbuní compartió además que la experiencia de impartir los talleres en Tierra Santa “me ha ido transformando el corazón, me ha ido tatuando el amor de Dios cada día más profundo, me ha hecho sentirme como esas mujeres que seguían a Jesús”, y destacó que la “historia de María Magdalena se ha hecho vida en mí, en donde siento realmente que Él me ha llamado por mi nombre, que se ha encontrado conmigo cara a cara y que me invita todos los días a ser portadora de buenas noticias”.

“El vivir y experimentar esta misión de compartir el amor de Dios a través de la oración contemplativa en los lugares santos me ha hecho cada día crecer en fe, crecer en fortaleza espiritual y crecer en el amor a las almas”, aseguró.

También resaltó el testimonio de conversión de Ramiro Martínez, director de Rabbuní, que se acercó a la fe durante la realización del documental. “No es que él haya ido consciente de que había perdido la fe sino lo que sí sabe es que regresó muy acompañado de una familia espiritual que es nuestra Sagrada Familia en el Cielo que siempre está ahí, esperando por nosotros, al alcance de una simple y sencilla oración”, dijo Marián.

“El testimonio de Ramiro es justamente el reencuentro con el amor de Dios y que pues si con docilidad nos dejamos encontrar (...) hasta esta película documental puede ser el pretexto del que se sirva Dios para transformar muchos corazones”, señaló.

“Rabbuní va a tocar muchos corazones”

Marián Reynoso se mostró segura del impacto espiritual que tendrá Rabbuní para quienes la vean, “Estoy segura que Rabbuní va a tocar muchos corazones y los va a dejar tatuados de esta experiencia”, que muestra que “de la mano de Dios, en situaciones de crisis, todo sale para bien y todo se serena en el corazón para tomar decisiones inteligentes y desde la paz. Nunca desde la tensión, el nerviosismo, el histerismo, sino desde un lugar de paz, de serenidad”.