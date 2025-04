La joven brasileña Akemi One cumplirá 15 años en agosto, pero su regalo de cumpleaños será adelantado. Y fue una sorpresa: viajará a Roma para la canonización del beato Carlo Acutis, el 27 de abril. "Todavía no lo he asimilado", dijo Akemi a ACI Digital. "Es como si fueran mis 15 años perfectos: la canonización de Carlo Acutis, estar allí en el Vaticano y en el año jubilar. Parece un sueño hecho realidad".

Akemi, del municipio de Patos, en el estado de Paraiba, es hermana de la influencer católica Ana Beatriz Medeiros, de 25 años. Ana Beatriz conoció al padre Fábio Vieira, quien vivió durante un año con la familia de Carlo Acutis en Italia. El año pasado, debido a un problema de salud de su hermana, se acercó al futuro santo. Akemi tuvo un queratoquiste agresivo. El tratamiento fue largo y agresivo, que incluyó cirugía para la extirpación total y quimioterapia. "Y una persona, una de mis seguidoras me dijo: ‘Bia, pídele a Carlo, habla con él, que él te ayudará", contó Ana Beatriz.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Así comenzó a pedir la intercesión de Carlo Acutis, el adolescente italiano que murió de leucemia a los 15 años. "Le dije que, si ayudaba a mi hermana, me convertiría en su gran amiga".

Cuando, en septiembre pasado, todo salió bien con la cirugía de Akemi, Ana Beatriz prometió hablar de Carlo Acutis dondequiera que fuera.

Investigando sobre el beato, Ana Beatriz encontró el perfil del padre Fábio Vieira en Instagram. El sacerdote visitó la casa de la familia de Carlo en 2020 y, cuando todo cerró debido a la pandemia de COVID-19, se quedó viviendo con los Acutis durante un año. Hoy, es uno de los mayores promotores de la devoción al futuro santo en Brasil.

En el carnaval de este año, Ana Beatriz participó en un retiro en Campina Grande, donde estaba el padre Fábio. Ella se acercó a él y surgió una amistad. El sacerdote, que irá a la canonización con un grupo de peregrinos, la invitó a unirse.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Sin dinero para pagar el viaje, Ana Beatriz se ofreció a cubrir el evento en las redes sociales. "La persona más cercana que tenemos a Carlo es el padre Fábio. Le dije: hay jóvenes que no podrán ir a Roma, pero que querrían estar allí. Entonces, será a través de usted que la gente lo verá", contó Ana Beatriz.



La joven influencer Ana Beatriz Medeiros con la reliquia del Beato Carlo Acutis. Ana Beatriz Medeiros (Archivo personal).

El dinero que estaba ahorrando para comprar un coche recibió otro destino. "El coche puedo comprarlo después, pero esto es solo una vez en la vida", dijo Ana Beatriz.

Pronto surgió la idea de que Akemi fuera también. "Toda mi familia ayudó para poder llevarme allí", recordó Akemi.

Akemi cuenta que todavía está "construyendo" la amistad con el santo que su hermana ya tiene. "Lo conocí a través de mis amigos. Todavía no conozco mucho su historia, pero ya me inspiro en él, porque quiero ser cada vez más santa", manifestó.

Para la estudiante, esta peregrinación será una oportunidad de "acercarse mucho más a Carlo Acutis".

“Creo que me identificaré mucho más con él, me conectaré más con él", agregó

Desencuentro de fechas

Según algunas agencias de viajes, muchos jóvenes brasileños pensaban ir a la canonización de Carlo Acutis en el Vaticano. Pero, por un desajuste de fechas, no podrán.

"Junto con toda la juventud católica, teníamos la esperanza de que la canonización de Carlo Acutis coincidiera con el jubileo de la juventud", que será del 28 de julio al 3 de agosto, dijo la coordinadora de marketing de Rainha das Peregrinações (RDP Viagens), Natália Carneiro Leão.

Como la fecha de la canonización de Carlo, el 27 de abril, no fue anunciada por la Santa Sede hasta noviembre del año pasado, "más o menos 400 personas ya estaban inscritas y habían pagado para ir al jubileo de la juventud" y no pudieron cambiar la fecha. Además, destacó, "está la cuestión de las vacaciones escolares", que en Brasil son en julio.

Motivos diferentes, pero la misma devoción

El padre Marlon Múcio, a quien en 2019 le diagnosticaron una enfermedad rara, la Deficiencia del Transportador de Riboflavina (RTD), y en 2023 fundó la Casa de Salud Nuestra Señora de los Raros, en Taubaté, también llevará un grupo de 24 personas a la canonización de Carlo, "la mayoría de mediana edad".

El grupo también tiene una motivación especial para esta peregrinación. "Somos devotísimos del beato Carlo Acutis. Él es el copatrón de nuestro hospital aquí en Taubaté", dijo el padre a ACI Digital, destacando que Carlo "murió a consecuencia de una leucemia rara". "En aquella época (2006), que fue prácticamente ayer, no había cura, ni siquiera tratamiento. Hoy ya lo hay, pero es una forma rara de leucemia", añadió.

Para el padre Marlon Múcio, este gran interés se debe al "impacto que Carlo tiene" en la vida de las personas. "En tan corto espacio de tiempo de vida, en una vida tan corta, vivió de manera heroica. Abrazó la santidad y nos señala de manera muy concreta y en las pequeñas cosas del día a día, en las cosas comunes, cómo ser santo", dijo.

La catequista de confirmación Cleide Tavares de Oliveira Araripe, de Sorocaba, también ve su viaje para la canonización de Carlo como "una misión".

"Los jóvenes de la confirmación siguen con mucha expectativa la canonización de Carlo Acutis, siempre es motivo de conversaciones en nuestros encuentros. Encontraron en la vida de Carlo Acutis una fe madura, el amor a Jesús, una perspectiva para la eternidad y no para las cosas del mundo", dijo.

"Es por ellos, que son jóvenes y están siguiendo esta trayectoria desde la beatificación [en 2020], que voy a esta peregrinación", dijo Cleide, quien conoció a Carlo Acutis con su grupo de confirmación y acabó convirtiéndose en devota.

"Es por ellos, que son jóvenes y están siguiendo esta trayectoria desde la beatificación (en 2020), que voy a esta peregrinación", dijo Cleide, quien conoció a Carlo Acutis con su grupo de confirmación y acabó convirtiéndose en devota.

La catequista contó que sus catequizandos le pidieron que, cuando esté en la canonización en el Vaticano y cuando visite la tumba de Carlo en Asís, haga una videollamada con ellos. "Les dije que dentro de las posibilidades, incluso de los permisos locales, quiero hacer la llamada con ellos. Si no es posible en vivo, incluso por la diferencia horaria, voy a grabar y enviar el lugar donde está el cuerpo de Carlo Acutis. También en el Vaticano, el día de la canonización".

"Aunque tengan acceso a través de imágenes y transmisiones, saber que alguien estuvo allí rezando por ellos... ese ha sido mi compromiso, para que se sientan representados allí en oración y en una comunión de fe", dijo.

El padre Marlon Múcio también anima a quienes no podrán ir a la canonización en el Vaticano a seguir "todito por los medios de comunicación católicos". "Se sentirán allí, porque creemos que, por la fuerza de la fe católica, por la fuerza de la propia misa y por lo que viviremos allí, ustedes conectados en clima de oración, no solo viendo por los medios de comunicación, sino participando realmente, se harán presentes. Estoy seguro de que el buen Dios y Carlo estarán muy cerquita de cada uno", afirmó.