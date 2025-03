El 29 de julio de 1941, en Auschwitz, un grito desgarrador salió de la garganta de Franciszek Gajowniczek: “¡Me compadezco de mi esposa y mis hijos!”.

El prisionero número 5659 había sido seleccionado, junto con otros nueve, para morir de hambre, como castigo por la fuga de otro prisionero del campo.

Momentos después, ocurrió un acontecimiento extraordinario. De entre los prisioneros, surgió el sacerdote franciscano conventual Maximiliano Kolbe: “¡Soy sacerdote; quiero morir por él!”. Su ofrecimiento fue aceptado. Gajowniczek sobrevivió a la guerra, pero su vida estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento.

Treinta años después de la muerte de Gajowniczek, el 13 de marzo de 1995 a la edad de 93 años, vale la pena volver a contar su notable historia.

Una generación de lucha

Gajowniczek provenía de una familia polaca de bajos recursos. Nació el 15 de noviembre de 1901 en Strachomin, un pueblo a unos 100 kilómetros al este de Varsovia. Atraído por el ejército, sirvió en el 36º Regimiento de Infantería de la Legión Académica en Varsovia, e incluso resultó herido en 1926 durante un golpe político en Polonia. En aquel entonces, el ejército era su vida entera.

El P. Maximiliano Kolbe, unos años mayor que Gajowniczek, nació el 8 de enero de 1894 en la ciudad industrial de Zduńska Wola. Comenzó su noviciado en 1910, con el nombre de Maximiliano. Cuando se presentó la oportunidad de que Polonia recuperara la independencia, tuvo la intención de abandonar la orden para luchar por una patria libre, pero la Providencia decidió lo contrario.

Un tiempo de paz

Gajowniczek pronto encontró a Helena, la mujer de su corazón. Tras su boda, la joven pareja se instaló en el barrio de Praga, en Varsovia. Helena tuvo dos hijos: Bogdan (1927) y Juliusz (1930). Lucían imponentes en las fotos familiares: él, orgulloso con el uniforme de soldado polaco; ella, mirando a lo lejos con el atuendo tradicional; y a su alrededor, dos niños brillantes. Ambos eran muy talentosos: el mayor destacaba en matemáticas; el menor, con talento para el comercio.

Mientras Gajowniczek formaba una familia y disfrutaba de la vida doméstica, el P. Kolbe lanzaba la primera tirada de 5.000 ejemplares de una revista mariana mensual. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la publicación devocional Caballero de la Inmaculada, con una tirada superior a los 700.000 ejemplares, no sólo servía a la Milicia de la Inmaculada, organización mariana que fundó mientras estudiaba en Roma y que contaba con casi un millón de miembros, sino que también llegaba a innumerables familias polacas.

La guerra

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Gajowniczek, ahora sargento, defendió Wieluń —la primera ciudad polaca atacada por los alemanes— antes de luchar con valentía como explorador en la Fortaleza de Modlin. Su excepcional valentía le valió una nominación para la Cruz del Valor.

Tras la desintegración de su unidad, cayó en cautiverio alemán, pero escapó para unirse a la resistencia clandestina. La Gestapo lo capturó cuando intentaba llegar a Hungría. Antes de llegar a Auschwitz, soportó siete meses de brutales interrogatorios, ingresando al campo en septiembre de 1940.

Helena sólo sabía que su esposo estaba en un campo, sin saber cuál sería su destino. Mientras tanto, en plena guerra, los polacos expulsados ​​de Poznań y del oeste de Polonia, incluidos 1.500 judíos, buscaron refugio en el monasterio de Niepokalanów, donde el P. Maximiliano Kolbe se dedicó a ayudar a los necesitados, independientemente de su fe. Pero su prominencia como líder religioso, que influyó en millones de polacos, hizo inevitable su arresto. En febrero de 1941, fue enviado a la prisión de Pawiak y, posteriormente, a Auschwitz.

Salvado en un instante

En el Bloque 14, los destinos del P. Kolbe y de Gajowniczek se entrelazaron.

El trágico momento, en particular la intervención de San Maximiliano, que pudo haber durado solo 50 segundos, dejó atónitos a todos los prisioneros. ¿Qué significó esto para Gajowniczek?

No fue su primera salvación en el campo, ni la última. Unos meses antes, se encontraba entre los 300 prisioneros elegidos para ser ejecutados en represalia por la destrucción de un tren que transportaba soldados alemanes por parte de partisanos, pero la orden fue revocada en el último momento.

Luego, en 1942, contrajo tifus. Una fiebre de 40 grados solía significar la ejecución en el campo, pero sus compañeros de prisión se negaron a dejar morir a Gajowniczek, obligándolo a sobrevivir como testimonio viviente del sacrificio de San Maximiliano. Esta vez, un médico que conocía del ejército le administró inyecciones para bajarle la fiebre, salvándole la vida.

“Aún más, quería vivir para que el sacrificio del Padre Kolbe no fuera en vano”, dijo años después de la guerra. “Me protegí con el doble de ahínco. Así fue como él me salvó por segunda vez. Me dio fuerza, creo que del cielo. ¿Cómo podía desperdiciar su vida? La ofreció para que pudiera vivir con mi esposa y disfrutar de mis hijos”.

Las ganas de vivir de Gajowniczek eran extraordinarias. Sobrevivió a Auschwitz y Sachsenhausen, otro campo de concentración nazi. Sobrevivió a una marcha de la muerte dos semanas antes del fin de la guerra: 12 días sin comida ni agua, subsistiendo a base de hierba seca y ortigas. Aún no sabía que le aguardaban noticias trágicas en casa.

De luto

En el otoño de 1945, Gajowniczek regresó a Polonia. En Rawa Mazowiecka, un pequeño pueblo a unos 80 kilómetros de Varsovia, se reunió con su esposa. Minutos después, se encontraban junto a las tumbas de sus hijos. Sus muertes fueron una tragedia que no debió ocurrir, lo que agravó la propia historia de Gajowniczek. Sus seres queridos casi habían sobrevivido a la guerra, pero los niños perecieron en un bombardeo del Ejército Rojo el 17 de enero de 1945 sobre el pueblo, un lugar en la ruta de guerra. Su madre había ido a enviar un paquete a su esposo en el campo; al regresar, encontró sus cuerpos entre los caídos; Gajowniczek se salvó sólo para llorar a sus hijos.

No podían quedarse en Varsovia. La ruinosa "ciudad de los muertos" les recordaba a un cementerio y a sus hijos. En 1946, se mudaron a Brzeg, cerca de Breslavia. No tuvieron más hijos y en una ocasión consideraron adoptar a una niña, Tereska, aunque no lo consiguieron. Él consiguió un trabajo en una oficina municipal; ella trabajaba en una tienda. Su hogar en la calle Lwowska estaba sumido en el silencio. Gajowniczek criaba nutrias (un tipo de roedor) y conejos, y cuidaba abejas. Después del trabajo, paseaban hasta el Parque de la Libertad, donde hablaban de sus hijos.

“Si no hubiera vivido, mi esposa no los habría dejado para enviarme un paquete. Habría sido mejor que yo hubiera muerto y ellos vivieran, pero tal es la voluntad divina que resucité en su nombre, y ellos perecieron”, reflexionó años después.

Poco después de la guerra, el Caballero de la Inmaculada publicó los primeros relatos de la muerte del P. Kolbe, junto con un aviso buscando al “hombre de familia” anónimo por quien San Maximiliano había sacrificado su vida.

Se desconoce cómo llegó Caballero de la Inmaculada hasta Gajowniczek. Lo cierto es que, en mayo de 1946, publicó su testimonio, “La Voz del Sobreviviente”. Su último pasaje destaca: “Crecí en un ambiente religioso; mantuve mi fe en los momentos más difíciles; la religión era mi único sustento y esperanza en aquel entonces. El sacrificio del P. Maximiliano Kolbe intensificó aún más mi religiosidad y devoción a la Iglesia Católica, de la que surgen tales héroes”.

En 1949, comenzó el proceso de beatificación del Padre Kolbe. El Papa Pablo VI lo beatificó como confesor en 1971 y el Papa Juan Pablo II lo canonizó como mártir en 1982. Gajowniczek asistió a todos estos eventos, y su vida se vio cada vez más marcada por esta extraordinaria historia.

Sus últimos años

Helena falleció en 1982, año de la canonización de Kolbe, y fue enterrada con sus hijos. Gajowniczek se quedó solo. A finales de la década de 1980, Gajowniczek, ya con más de 80 años, se casó con su cuidadora, Janina. Su hogar se convirtió en un centro de visitantes, incluyendo una memorable peregrinación de superiores religiosos de Japón. Gajowniczek y Janina viajaron con frecuencia por Europa y Estados Unidos, donde, en 1989, él se reunió con el presidente George H.W. Bush en la Casa Blanca.

Gajowniczek visitaba Niepokalanów con frecuencia, especialmente el 14 y el 15 de agosto, fechas relacionadas con la muerte y festividad del Padre Kolbe. El 13 de marzo de 1995, falleció en Brzeg a los 94 años, acompañado de Janina. Según su deseo, fue enterrado en el cementerio de Niepokalanów. En el funeral, el obispo dijo: “Fue una reliquia viviente que permaneció después del Padre Maximiliano”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en el National Catholic Register.