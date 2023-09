Cómo San Maximiliano Kolbe inspira a la mujer detenida por rezar en silencio en Inglaterra

Isabel Vaughan resumió la historia sobre cómo ha sido arrestada en dos ocasiones por permanecer en silencio, rezando, a las puertas de un centro de abortos. Tras la última ocasión la dejaron libre bajo fianza.

“Hace sólo dos días que, seis meses después [del arresto], he sabido que no me han imputado por ese arresto”, comunicó.

A pesar de las dificultades, Isabel Vaughan-Spruce subrayó: “Aunque todo sea muy depresivo y oscuro, si lo vemos desde la perspectiva de San Maximiliano Kolbe, él no dejó que las circunstancias dictaran la historia”.